Буданов розповів, коли в Росії закінчаться «військові інструменти»





Таку думку висловив голова управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю USA TODAY, - пише



"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування", - зазначив Буданов.



Він уточнив, що якщо окупанти не досягнуть цієї весни своїх цілей, у Росії закінчаться "військові інструменти. Буданов передбачив, що Україна та Росія ведуть "вирішальну битву цієї весни, і ця битва буде останньою до закінчення цієї війни". Жодних конкретних доказів для підтвердження своїх тверджень він не надав, уточнили ЗМІ.



Як зазначає видання, прогноз Буданова узгоджується з консенсусною точкою зору незалежних військових аналітиків про те, що Росії зараз не вистачає боєприпасів, військового постачання.



Раніше Буданов заявив, що наступні три місяці вирішать події на фронті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії закінчаться "військові інструменти" для досягнення своєї мети у війні в Україні до кінця цієї весни.Таку думку висловив голова управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю USA TODAY, - пише "Кореспондент" "Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування", - зазначив Буданов.Він уточнив, що якщо окупанти не досягнуть цієї весни своїх цілей, у Росії закінчаться "військові інструменти. Буданов передбачив, що Україна та Росія ведуть "вирішальну битву цієї весни, і ця битва буде останньою до закінчення цієї війни". Жодних конкретних доказів для підтвердження своїх тверджень він не надав, уточнили ЗМІ.Як зазначає видання, прогноз Буданова узгоджується з консенсусною точкою зору незалежних військових аналітиків про те, що Росії зараз не вистачає боєприпасів, військового постачання.Раніше Буданов заявив, що наступні три місяці вирішать події на фронті.

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