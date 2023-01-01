Буданов розповів, коли в Росії закінчаться «військові інструменти»

Буданов розповів, коли в Росії закінчаться «військові інструменти»
У Росії закінчаться "військові інструменти" для досягнення своєї мети у війні в Україні до кінця цієї весни.

Таку думку висловив голова управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю USA TODAY, - пише "Кореспондент".

"Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування", - зазначив Буданов.

Він уточнив, що якщо окупанти не досягнуть цієї весни своїх цілей, у Росії закінчаться "військові інструменти. Буданов передбачив, що Україна та Росія ведуть "вирішальну битву цієї весни, і ця битва буде останньою до закінчення цієї війни". Жодних конкретних доказів для підтвердження своїх тверджень він не надав, уточнили ЗМІ.

Як зазначає видання, прогноз Буданова узгоджується з консенсусною точкою зору незалежних військових аналітиків про те, що Росії зараз не вистачає боєприпасів, військового постачання.

Раніше Буданов заявив, що наступні три місяці вирішать події на фронті.

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Теги: Буданов, Україна, війна, росія
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