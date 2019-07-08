У Луцьку росіянин виконуватиме громадські роботи за несплату аліментів

У Луцьку росіянин виконуватиме громадські роботи за несплату аліментів
В обласному центрі Волині росіянина засудили до громадських робіт за несплату аліментів.

Відповідний вирок виніс Луцький міськрайонний суд, - пише ІА Волинські новини.

З матеріалів справи відомо, що відповідно до рішення суду в жовтні 2017 року уродженець міста Майкопа Республіки Адігея, який є громадянином рф, зобов`язаний сплачувати аліменти на утримання неповнолітньої дитини в розмірі тисячі гривень щомісячно, але не менше ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до досягнення дитиною повноліття.

Однак маючи дохід з неофіційних джерел, росіянин Андрій М. ухилявся від сплати аліментів. Розмір заборгованості за період з квітня по грудень минулого року становив 12 тисяч 70 гривень, що в сукупності перевищує суму виплат за три місяців відповідних платежів.

У суді обвинувачений визнав свою вину. Потерпіла підтвердила, що чоловік не сплачував аліментів протягом тривалого часу та не бере активної участі у вихованні дитини. Вона наполягала на призначенні суворого покарання.

В підсумку суд призначив росіянину покарання у виді громадських робіт на строк 120 годин.

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Теги: суд, аліменти, Луцьк, порушник
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