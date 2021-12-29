Волинянин – призер чемпіонату світу в Казахстані

Волинянин – призер чемпіонату світу в Казахстані
У Щучинську (Казахстан) стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону. Вихованець відділення біатлону Комунального закладу ДЮСШ 4 Луцької міської ради Михайло Хміль вдало виступив на чемпіонаті.

Волинянин став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу у змішаній естафеті, - пише Район.in.ua.

На заключному четвертому етапі естафети волинянин вивів українську збірну на третю сходину п'єдесталу переможців.

Змішана естафета, 4х2 км, юнаки та дівчата:

Олена Городна(0+2 1+3 )
Олександра Меркушина (0+1 0+0 )
Богдан Борковський(2+3 0+2)
Михайло Хміль(0+2 0+3)

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Теги: спорт, біатлон, Волинь
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