Волинянин – призер чемпіонату світу в Казахстані
Сьогодні, 17:03
У Щучинську (Казахстан) стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону. Вихованець відділення біатлону Комунального закладу ДЮСШ 4 Луцької міської ради Михайло Хміль вдало виступив на чемпіонаті.
Волинянин став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу у змішаній естафеті, - пише Район.in.ua.
На заключному четвертому етапі естафети волинянин вивів українську збірну на третю сходину п'єдесталу переможців.
Змішана естафета, 4х2 км, юнаки та дівчата:
Олена Городна(0+2 1+3 )
Олександра Меркушина (0+1 0+0 )
Богдан Борковський(2+3 0+2)
Михайло Хміль(0+2 0+3)
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Волинянин став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу у змішаній естафеті, - пише Район.in.ua.
На заключному четвертому етапі естафети волинянин вивів українську збірну на третю сходину п'єдесталу переможців.
Змішана естафета, 4х2 км, юнаки та дівчата:
Олена Городна(0+2 1+3 )
Олександра Меркушина (0+1 0+0 )
Богдан Борковський(2+3 0+2)
Михайло Хміль(0+2 0+3)
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