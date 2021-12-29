Волинянин – призер чемпіонату світу в Казахстані

Михайло Хміль вдало виступив на чемпіонаті.



Волинянин став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу у змішаній естафеті, - пише



На заключному четвертому етапі естафети волинянин вивів українську збірну на третю сходину п'єдесталу переможців.



Змішана естафета, 4х2 км, юнаки та дівчата:



Олена Городна(0+2 1+3 )

Олександра Меркушина (0+1 0+0 )

Богдан Борковський(2+3 0+2)

Михайло Хміль(0+2 0+3)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Щучинську (Казахстан) стартував юніорський чемпіонат світу з біатлону. Вихованець відділення біатлону Комунального закладу ДЮСШ 4 Луцької міської радивдало виступив на чемпіонаті.Волинянин став бронзовим призером юніорського чемпіонату світу у змішаній естафеті, - пише Район.in.ua. На заключному четвертому етапі естафети волинянин вивів українську збірну на третю сходину п'єдесталу переможців.Змішана естафета, 4х2 км, юнаки та дівчата:Олена Городна(0+2 1+3 )Олександра Меркушина (0+1 0+0 )Богдан Борковський(2+3 0+2)Михайло Хміль(0+2 0+3)

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