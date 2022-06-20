У Луцьку відбувся благодійний турнір з більярду на підтримку ЗСУ. ФОТО

В суботу, 4 березня, у Луцьку відбувся благодійний турнір з більярду на підтримку ЗСУ. Захід проходив у ТРЦ «Промінь»У турнірі в ТРЦ «Промінь» взяли участь 27 людей.Ініціаторами став більярдний клуб «George’s Club», представники якого пообіцяли 50% вилучених коштів з турніру передати на потреби армії. Інша половина грошей стала призовим фондом. Збір формувався не лише з внесків гравців, кожен охочий міг долучитись до нього дистанційно.Турнір тривав більше 10 годин. Переможцем став, а на потреби ЗСУ вдалось зібрати 11 750 грн."З початку війни, завдяки таким турнірам, нам вже вдалося зібрати близько 100 000 грн" - сказав організатор турніру.