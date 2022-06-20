У Луцьку відбувся благодійний турнір з більярду на підтримку ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 15:40
В суботу, 4 березня, у Луцьку відбувся благодійний турнір з більярду на підтримку ЗСУ. Захід проходив у ТРЦ «Промінь»
У турнірі в ТРЦ «Промінь» взяли участь 27 людей.
Ініціаторами став більярдний клуб «George’s Club», представники якого пообіцяли 50% вилучених коштів з турніру передати на потреби армії. Інша половина грошей стала призовим фондом. Збір формувався не лише з внесків гравців, кожен охочий міг долучитись до нього дистанційно.
Турнір тривав більше 10 годин. Переможцем став Дмитро Книш, а на потреби ЗСУ вдалось зібрати 11 750 грн.
"З початку війни, завдяки таким турнірам, нам вже вдалося зібрати близько 100 000 грн" - сказав організатор турніру.
Христина Скопик
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У турнірі в ТРЦ «Промінь» взяли участь 27 людей.
Ініціаторами став більярдний клуб «George’s Club», представники якого пообіцяли 50% вилучених коштів з турніру передати на потреби армії. Інша половина грошей стала призовим фондом. Збір формувався не лише з внесків гравців, кожен охочий міг долучитись до нього дистанційно.
Турнір тривав більше 10 годин. Переможцем став Дмитро Книш, а на потреби ЗСУ вдалось зібрати 11 750 грн.
"З початку війни, завдяки таким турнірам, нам вже вдалося зібрати близько 100 000 грн" - сказав організатор турніру.
Христина Скопик
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