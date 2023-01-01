Волинянин, який отримав важкі поранення, обороняючи Бахмут, потребує допомоги
Сьогодні, 15:00
Віктор Шоломицький із Любешова упродовж 11 місяців захищав Україну від російського агресора. Нині ж його просто необхідна підтримка земляків.
Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Воїн побував у багатьох гарячих точках. Майже пів року Віктор Михайлович боронив рідну землю в Бахмуті. Там 18 лютого й отримав тяжкі поранення. Тиждень рідні не знали, що з ним, бо ж не було зв’язку. І лише потім стало відомо, що Віктор Шоломицький перебуває у госпіталі. Спочатку боєць лікувався у Дніпрі, потім його перевезли до столиці, де й знаходиться любешівець нині. Переніс уже не одну операцію, так як одержав численні травми грудної клітки, верхніх кінцівок, обличчя, йому ампутували ногу.
На жаль, витрати на лікування, реабілітацію не покриваються повністю державою. Вони не посильні для сім’ї. Тож дружина захисника пані Наталія просить усіх небайдужих допомоги у цій складній ситуації.
Кошти можна перераховувати на картку ПриватБанку на ім’я Шоломицького Віктора Михайловича 5168 7520 1820 3581.
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Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
Воїн побував у багатьох гарячих точках. Майже пів року Віктор Михайлович боронив рідну землю в Бахмуті. Там 18 лютого й отримав тяжкі поранення. Тиждень рідні не знали, що з ним, бо ж не було зв’язку. І лише потім стало відомо, що Віктор Шоломицький перебуває у госпіталі. Спочатку боєць лікувався у Дніпрі, потім його перевезли до столиці, де й знаходиться любешівець нині. Переніс уже не одну операцію, так як одержав численні травми грудної клітки, верхніх кінцівок, обличчя, йому ампутували ногу.
На жаль, витрати на лікування, реабілітацію не покриваються повністю державою. Вони не посильні для сім’ї. Тож дружина захисника пані Наталія просить усіх небайдужих допомоги у цій складній ситуації.
Кошти можна перераховувати на картку ПриватБанку на ім’я Шоломицького Віктора Михайловича 5168 7520 1820 3581.
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