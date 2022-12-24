Кордон з Білоруссю укріплюють від Волині до Чернігівщини, – ДПСУ





Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, - повідомляє



Білорусь продовжує підтримувати росію в цій війні проти нашої країни, зокрема, надаючи свою територію, свою інфраструктуру, повітряний простір. На території рб перебувало близько 9 тис. – 10 тис. російських військових. Це ті підрозділи, які залучені до спільних навчань або ж які проходять підготовку на полігонах білорусі.



"На щастя, ситуація залишається повністю контрольованою по всій лінії кордону з республікою білорусь. Якихось нестандартних ситуацій або ж переміщення військової техніки та особового складу по той бік ми не відмічаємо останнім часом", – додав речник Держприкордонслужби.



Однак, зауважив Демченко, ворога не варто недооцінювати, тим більше видно той тиск, який здійснює росія на білорусь, щоб та долучилася повномасштабної до агресії.



"Тому ми маємо бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. Ми продовжуємо укріплювати як наш кордон по всій протяжності – від Волині до Чернігівської області, так і укріплення відбувається у прикордонні для того, щоб всі Сили оборони України мали можливості відбити будь-яку атаку, яку ворог, не дай боже, спробує повторно здійснити із напрямку білорусі", – сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ділянку кордону з Білоруссю укріплюють у всіх областях від Волині до Чернігівщини.Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, - повідомляє Укрінформ Білорусь продовжує підтримувати росію в цій війні проти нашої країни, зокрема, надаючи свою територію, свою інфраструктуру, повітряний простір. На території рб перебувало близько 9 тис. – 10 тис. російських військових. Це ті підрозділи, які залучені до спільних навчань або ж які проходять підготовку на полігонах білорусі."На щастя, ситуація залишається повністю контрольованою по всій лінії кордону з республікою білорусь. Якихось нестандартних ситуацій або ж переміщення військової техніки та особового складу по той бік ми не відмічаємо останнім часом", – додав речник Держприкордонслужби.Однак, зауважив Демченко, ворога не варто недооцінювати, тим більше видно той тиск, який здійснює росія на білорусь, щоб та долучилася повномасштабної до агресії."Тому ми маємо бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. Ми продовжуємо укріплювати як наш кордон по всій протяжності – від Волині до Чернігівської області, так і укріплення відбувається у прикордонні для того, щоб всі Сили оборони України мали можливості відбити будь-яку атаку, яку ворог, не дай боже, спробує повторно здійснити із напрямку білорусі", – сказав він.

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