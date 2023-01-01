«Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління»: Павло Вишебаба благодійним туром відвідав Луцьк

4 березня у Палаці культури міста Луцька відбувся благодійний концерт Павла Вишебаби. Мета туру – збір коштів на артилерію для 68-ї окремої єгерської бригади, де служить Павло. Спецгостею заходу стала Катерина Поліщук, яка захищала «Азовсталь» та побула у російському полоні, відома за позивним «Пташка».«Командування відпустило мене на 20 днів заради ефективності, щоб я привіз гроші на які ми купимо арту, дрони для шістдесят восьмої бригади», – каже Павло.Літературний вечір з віршами поетичної збірки «Тільки не пиши мені про війну», патріотичні пісні «Пташки», лоти та квитки, усе це – 100% донат на Збройні Сили України.«Я не думав, що ми зможемо збирати так багато грошей. Люди дуже активно донатять не лише квитками, але й на самих заходах. В скриньки, які ми пускаємо залою потрапляє мінімум п'ятдесят тисяч гривень, це великі гроші. Мої сподівання виправдалися. Незважаючи на те, що я хотів поїхати в тур вже після перемоги, командування і волонтери переконали мене, що це потрібно зараз. У людей є довіра до військових і вони здатні допомогти зібрати кошти», – ділиться враженнями Вишебаба.Своїми враженнями про тур також поділилася Катерина Поліщук: «Я задоволена небайдужістю українців, мені приємно вас бачити. Звісно, хочеться отримувати ще більше підтримки і не чути фрази, що хтось втомився, бо поки ми не переможемо цю війну, то про жодну втому мови йти не може»Після концерту відбулася автограф-сесія де усі бажаючі могли поспілкуватися та сфотографуватися з Павлом та Катериною.