«Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління»: Павло Вишебаба благодійним туром відвідав Луцьк
Сьогодні, 13:38
4 березня у Палаці культури міста Луцька відбувся благодійний концерт Павла Вишебаби. Мета туру – збір коштів на артилерію для 68-ї окремої єгерської бригади, де служить Павло. Спецгостею заходу стала Катерина Поліщук, яка захищала «Азовсталь» та побула у російському полоні, відома за позивним «Пташка».
«Командування відпустило мене на 20 днів заради ефективності, щоб я привіз гроші на які ми купимо арту, дрони для шістдесят восьмої бригади», – каже Павло.
Літературний вечір з віршами поетичної збірки «Тільки не пиши мені про війну», патріотичні пісні «Пташки», лоти та квитки, усе це – 100% донат на Збройні Сили України.
«Я не думав, що ми зможемо збирати так багато грошей. Люди дуже активно донатять не лише квитками, але й на самих заходах. В скриньки, які ми пускаємо залою потрапляє мінімум п'ятдесят тисяч гривень, це великі гроші. Мої сподівання виправдалися. Незважаючи на те, що я хотів поїхати в тур вже після перемоги, командування і волонтери переконали мене, що це потрібно зараз. У людей є довіра до військових і вони здатні допомогти зібрати кошти», – ділиться враженнями Вишебаба.
Своїми враженнями про тур також поділилася Катерина Поліщук: «Я задоволена небайдужістю українців, мені приємно вас бачити. Звісно, хочеться отримувати ще більше підтримки і не чути фрази, що хтось втомився, бо поки ми не переможемо цю війну, то про жодну втому мови йти не може»
Після концерту відбулася автограф-сесія де усі бажаючі могли поспілкуватися та сфотографуватися з Павлом та Катериною.
текст Анастасії ЯРОЩУК, фото Олени ЄМЕЦЬ
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«Командування відпустило мене на 20 днів заради ефективності, щоб я привіз гроші на які ми купимо арту, дрони для шістдесят восьмої бригади», – каже Павло.
Літературний вечір з віршами поетичної збірки «Тільки не пиши мені про війну», патріотичні пісні «Пташки», лоти та квитки, усе це – 100% донат на Збройні Сили України.
«Я не думав, що ми зможемо збирати так багато грошей. Люди дуже активно донатять не лише квитками, але й на самих заходах. В скриньки, які ми пускаємо залою потрапляє мінімум п'ятдесят тисяч гривень, це великі гроші. Мої сподівання виправдалися. Незважаючи на те, що я хотів поїхати в тур вже після перемоги, командування і волонтери переконали мене, що це потрібно зараз. У людей є довіра до військових і вони здатні допомогти зібрати кошти», – ділиться враженнями Вишебаба.
Своїми враженнями про тур також поділилася Катерина Поліщук: «Я задоволена небайдужістю українців, мені приємно вас бачити. Звісно, хочеться отримувати ще більше підтримки і не чути фрази, що хтось втомився, бо поки ми не переможемо цю війну, то про жодну втому мови йти не може»
Після концерту відбулася автограф-сесія де усі бажаючі могли поспілкуватися та сфотографуватися з Павлом та Катериною.
текст Анастасії ЯРОЩУК, фото Олени ЄМЕЦЬ
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