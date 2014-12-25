До Польщі прибула військова техніка зі США, частину якої відправлять в Україну. ВІДЕО





Відповідне відео з'явилося у соцмережах. Про це повідомляє



Як повідомив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, частина цієї техніки піде на зміцнення оборони країн, що входять до НАТО. А ще частина – в Україну, "як і домовлялися".



"Що саме в Україну, коли і яким маршрутом, природно, військова таємниця. Але іржавіти на складі місяць не буде точно. Все потрібно ще на вчора... На болотах буде істерика і крики", - повідомив Сазонов.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У порту міста Гдиня розвантажили сотні одиниць американської військової техніки. Частина якої призначена для України.Відповідне відео з'явилося у соцмережах. Про це повідомляє "Кореспондент" Як повідомив військовослужбовець ЗСУ, частина цієї техніки піде на зміцнення оборони країн, що входять до НАТО. А ще частина – в Україну, "як і домовлялися"."Що саме в Україну, коли і яким маршрутом, природно, військова таємниця. Але іржавіти на складі місяць не буде точно. Все потрібно ще на вчора... На болотах буде істерика і крики", - повідомив Сазонов.

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