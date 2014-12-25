До Польщі прибула військова техніка зі США, частину якої відправлять в Україну. ВІДЕО

До Польщі прибула військова техніка зі США, частину якої відправлять в Україну. ВІДЕО
У порту міста Гдиня розвантажили сотні одиниць американської військової техніки. Частина якої призначена для України.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах. Про це повідомляє "Кореспондент".

Як повідомив військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, частина цієї техніки піде на зміцнення оборони країн, що входять до НАТО. А ще частина – в Україну, "як і домовлялися".

"Що саме в Україну, коли і яким маршрутом, природно, військова таємниця. Але іржавіти на складі місяць не буде точно. Все потрібно ще на вчора... На болотах буде істерика і крики", - повідомив Сазонов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: військова техніка, ПОльща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління»: Павло Вишебаба благодійним туром відвідав Луцьк
Сьогодні, 13:38
До Польщі прибула військова техніка зі США, частину якої відправлять в Україну. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
Волинянка повернулася з Німеччини і пішла служити в тероборону
Сьогодні, 12:45
Під Кремінною загинув 24-річний військовий з Волині
Сьогодні, 11:45
На Волині під час гасіння пожежі отримали опіки двоє людей
Сьогодні, 11:23
Схожі новини
Україна і Польща створюють спільне військове підприємство Україна і Польща створюють спільне військове підприємство
25 грудень, 2014, 11:07
Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир Польське місто відремонтує для українських біженців 40 квартир
03 березень, 05:28
З 1 березня зміняться правила перебування українців у Польщі З 1 березня зміняться правила перебування українців у Польщі
01 березень, 06:32
У Польщі п‘ятеро українців отруїлися чадним газом У Польщі п‘ятеро українців отруїлися чадним газом
28 лютий, 06:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Якщо Бог і є, він носить форму мого покоління»: Павло Вишебаба благодійним туром відвідав Луцьк
Сьогодні, 13:38
 0
До Польщі прибула військова техніка зі США, частину якої відправлять в Україну. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
 0
Волинянка повернулася з Німеччини і пішла служити в тероборону
Сьогодні, 12:45
 0
Під Кремінною загинув 24-річний військовий з Волині
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині під час гасіння пожежі отримали опіки двоє людей
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8