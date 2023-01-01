Під Кремінною загинув 24-річний військовий з Волині





Про це повідомив голова громади Віталій Бірук.



"Трагічна звістка обпекла болем непоправної втрати с. Сільця-Млинівські: відстоюючи рідну землю загинув молодий звитяжний воїн Ковальчук Іван Васильович, 06.09.1997 р.н., старший навідник розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А1910", - йдеться у повідомленні.



Іван Ковальчук пішов захищати Батьківщину 23.10.2022, але 03.03.2023 року загинув поблизу м. Кремінна Сєвєродонецького району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна втратила ще одного патріота і свого захисника, жителя села Сільця-Млинівські Ратнівської громади Івана Ковальчука.Про це повідомив голова громади"Трагічна звістка обпекла болем непоправної втрати с. Сільця-Млинівські: відстоюючи рідну землю загинув молодий звитяжний воїн Ковальчук Іван Васильович, 06.09.1997 р.н., старший навідник розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А1910", - йдеться у повідомленні.Іван Ковальчук пішов захищати Батьківщину 23.10.2022, але 03.03.2023 року загинув поблизу м. Кремінна Сєвєродонецького району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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