Під Кремінною загинув 24-річний військовий з Волині
Сьогодні, 11:45
Україна втратила ще одного патріота і свого захисника, жителя села Сільця-Млинівські Ратнівської громади Івана Ковальчука.
Про це повідомив голова громади Віталій Бірук.
"Трагічна звістка обпекла болем непоправної втрати с. Сільця-Млинівські: відстоюючи рідну землю загинув молодий звитяжний воїн Ковальчук Іван Васильович, 06.09.1997 р.н., старший навідник розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А1910", - йдеться у повідомленні.
Іван Ковальчук пішов захищати Батьківщину 23.10.2022, але 03.03.2023 року загинув поблизу м. Кремінна Сєвєродонецького району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
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Про це повідомив голова громади Віталій Бірук.
"Трагічна звістка обпекла болем непоправної втрати с. Сільця-Млинівські: відстоюючи рідну землю загинув молодий звитяжний воїн Ковальчук Іван Васильович, 06.09.1997 р.н., старший навідник розвідувального відділення розвідувального взводу військової частини А1910", - йдеться у повідомленні.
Іван Ковальчук пішов захищати Батьківщину 23.10.2022, але 03.03.2023 року загинув поблизу м. Кремінна Сєвєродонецького району внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, отримавши поранення несумісні з життям.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
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