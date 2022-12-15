На Волині під час гасіння пожежі отримали опіки двоє людей

Протягом доби 4 березня волинські рятувальники ліквідували три пожежі. Під час однієї пожежі опіки отримали чоловік та жінка.Про це повідомляють ГУ ДСНС у Волинській області.4 березня трапилась пожежа в с. Світязь Ковельського району у дерев'яній бані. Повідомлення про подію до служби 101 надійшло о 14:37, для гасіння залучались чергова варта 11-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацьк. Пожежу локалізували о 15:01, а о 15:22 ліквідували. Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції димаря.О 16:19 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в смт Ратне Ковельського району. Пожежу ліквідували о 17:24 рятувальники 14-ї ДПРЧ смт Ратне та працівники місцевої пожежної команди с. Гірники. Ймовірна причина пожежі встановлюється.О 22:35 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Олександрія Луцького району. Пожежу ліквідували о 23:28 рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та 1-ї ДПРЧ м. Луцька.Під час гасіння пожежі отримали опіки двоє людей. Опіки обох китиць Олександр В., 1963 р.н. та отримала опіки обличчя Анна Я., 1984р.н.. Постраждалих госпіталізували в Луцьку міську клінічну лікарню.Ймовірна причина пожежі - коротке замикання електромережі.