На війні з Росією загинув військовий з Волині

На війні з Росією загинув військовий з Волині
За незалежність та територіальну цілісність України, обороняючи Батьківщину від російських окупантів віддав життя військовослужбовець з Волині.

Про це йдеться на сторінці Мар'янівської громади.

"У Мар’янівську селищну територіальну громаду знову прийшло непоправне горе – вірний військовій присязі, за нашу Батьківщину виявивши стійкість та мужність 21 лютого 2023 року у бою в районі південно-західних околиць м. Бахмут Донецької області загинув Пастухов Олег Володимирович, 24.08.1974 р.н." - йдеться у дописі.

Олег Пастухов був призваний 5 березня 2022 року та став на захист Батьківщини.

Про всі деталі прощання із військовим повідомимо додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким загиблого.

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Теги: війна, смерть, Україна, Волинь, Мар'янівка
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