На війні з Росією загинув військовий з Волині

За незалежність та територіальну цілісність України, обороняючи Батьківщину від російських окупантів віддав життя військовослужбовець з Волині.Про це йдеться на сторінці Мар'янівської громади."У Мар’янівську селищну територіальну громаду знову прийшло непоправне горе – вірний військовій присязі, за нашу Батьківщину виявивши стійкість та мужність 21 лютого 2023 року у бою в районі південно-західних околиць м. Бахмут Донецької області загинув Пастухов Олег Володимирович, 24.08.1974 р.н." - йдеться у дописі.Олег Пастухов був призваний 5 березня 2022 року та став на захист Батьківщини.Про всі деталі прощання із військовим повідомимо додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття дружині, дітям, рідним та близьким загиблого.