Курс валют у Луцьку 5 березня





Про це повідомляє Мінфін.



Євро купують за 41, а продають за – 41.57.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8,80.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 5 березня готівковий курс долара становить 38.90, продають його за 39.05.Про це повідомляє Мінфін.Євро купують за 41, а продають за – 41.57.Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8,80.

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