Курс валют у Луцьку 5 березня

Курс валют у Луцьку 5 березня
5 березня готівковий курс долара становить 38.90, продають його за 39.05.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41, а продають за – 41.57.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8,80.

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Теги: курс валют, Луцьк, гроші
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