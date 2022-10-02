Курс валют у Луцьку 5 березня
Сьогодні, 09:16
5 березня готівковий курс долара становить 38.90, продають його за 39.05.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41, а продають за – 41.57.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 41, а продають за – 41.57.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.63, а продають за 8,80.
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