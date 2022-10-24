Росіяни завдали 6 ракетних, 24 авіаційних та понад 65 ударів РСЗВ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

День 375 російського повномаштабного вторгнення розпочався. Протягом доби 4 березня противник завдав 6х ракетних та 24х авіаційних ударів, понад 65х атак MLRS, у тому числі по цивільній інфраструктурі.В результаті атак загинули та поранені мирні жителі, - йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.Загроза ракетних атак РФ по Україні залишається високою.Основні зусилля ворог зосереджує на наступальних операціях на Куп'янську, Лиманську, Бахмуті, Авдіївці, Шахтарському сокирах. Протягом доби 4 березня українські захисники відбили понад 130-х нападів противника на вищезазначені сокири.Волинь, Полісся, Сіверщини, Слобожанщини: суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Ворог обстріляв населені пункти Бачівське, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Холишівське, Павлівка, Садки (Сумська область), а також околиці 35-х населених пунктів Харківської області. Серед них Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Бударки, Дворічанське, Новомлинське, Дворічна.Куп'янськ і Лиманські сокири: противник проводив наступальні операції в околицях Невське, Серебрянське лісництво, Білогорівка (Луганська область), але не вдався. Окупанти обстріляли з артилерії околиць населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них - Гряниківка, Кислівка, Піщане, Крохмальне (Харківська область), Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка (Луганська область), Терни, Спірне, Федорівка, Роздолівка (Донецька область).Вісь Бахмут: противник продовжує спроби оточити місто Бахмут.Протягом доби 4 березня українські захисники відбили численні атаки у населених пунктах Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівка, Бахмут (Донецька область). Зокрема, під ворожий вогонь потрапили Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Передтечинне, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Олександро-Шулятине, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ, Північне (Донецька область).Авдіївка і Шахтарське сокири: противник здійснив невдалі атаки позицій українських військ поблизу населених пунктів Кам'янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка, Поб'єда. Ворог обстріляв з артилерії та мінометів по околицях понад 30х населених пунктів. Зокрема, Новобахмутівка, Очеретине, Бердичів, Водяне, Первомайське, Максимілянівка, Поб'єда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Велика Новосілка.Запорізька та Херсонська сокири: противник стоїть на обороні, намагається покращити своє тактичне положення для відновлення наступ. Окупанти обстріляли околиці понад 40-х населених пунктів. Серед них Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Кам'янське (Запорізька область), Берислав, Ольгівка, Львове, Микільське, Дніпровське (Херсонська область), м. Херсон, а також м. Очаків (Миколаївська область). В результаті атак загинули та поранені мирні жителі.У смт Нова Каховка (Херсонська область) окупанти використовують мирних жителів як живий щит. Зокрема, з метою збиття засобів знищення, призначених для ворожих військових цілей, окупаційні війська розміщують свої системи протиповітряної оборони серед житлових територій міста.Російська окупаційна армія втрачає контроль над так званими "козацькими батальйонами" на полі бою. Зокрема, командування ворожого козацького батальйону «Степ/Тигр», що діє в околицях Вугледара, вкрай незадоволене керівництвом ЗС РФ. Батальйон нехтує взаємодією з іншими підрозділами російської окупаційної армії.Впродовж доби 4 березня Повітряні сили України завдали 18х авіаційних ударів по зосередженням особового складу та військової техніки окупантів, а також 2х авіаційних ударів по зенітно-ракетним системам, 1х по складанню боєприпасів противника та 1х по дорожньому мосту Також українські захисники збили 4х розвідувально-бойові БПЛА різних типів.Протягом доби 4 березня ракетно-артилерійські підрозділи уразили 3х концентрації противника, 2х позиції зенітних ракетних систем та 2х станції електронного бою противника.