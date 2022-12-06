Як отримати грошову допомогу полоненим та членам їх родин: відповідь Мінреінтеграції
Сьогодні, 07:04
Право на її отримання мають громадяни, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується як військовослужбовців, так і цивільних.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що також це право є у членів сімей зазначених осіб - під час перебування цих осіб в місцях несвободи.
"Факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює спеціальна Комісія, яка функціонує при Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні.
Після звільнення полонений отримує одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Водночас він також має право на щорічну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожний рік перебування в місцях несвободи.
"Якщо людина все ще не звільнена, щорічну допомогу може отримувати один із членів її сім’ї - за кожен рік полону", - додали у Мінреінтеграції.
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Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що також це право є у членів сімей зазначених осіб - під час перебування цих осіб в місцях несвободи.
"Факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює спеціальна Комісія, яка функціонує при Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні.
Після звільнення полонений отримує одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Водночас він також має право на щорічну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожний рік перебування в місцях несвободи.
"Якщо людина все ще не звільнена, щорічну допомогу може отримувати один із членів її сім’ї - за кожен рік полону", - додали у Мінреінтеграції.
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