Відводу військ з Бахмута немає, відбувається ротація, – Череватий





Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає



За словами Череватого, бої в Бахмуті ведуться здебільшого на околицях, а саме місто контролюється Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією.



"Масового відведення українських військ також не відбувається", - наголосив Череватий.



Він також зазначив, що українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті.



Станом на суботу, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього.



"Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також 9 бойових зіткнень. Всього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень", - повідомив Череватий.



За останню добу понад 150 російських військовослужбовців загинули, 239 отримали поранення, а троє потрапили у полон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські сили продовжують контролювати місто Бахмут Донецької області - масового відводу військ звідти не відбувається.Про це повідомив речник Східного угруповання військ, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.За словами Череватого, бої в Бахмуті ведуться здебільшого на околицях, а саме місто контролюється Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією."Масового відведення українських військ також не відбувається", - наголосив Череватий.Він також зазначив, що українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті.Станом на суботу, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього."Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також 9 бойових зіткнень. Всього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень", - повідомив Череватий.За останню добу понад 150 російських військовослужбовців загинули, 239 отримали поранення, а троє потрапили у полон.

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