Відводу військ з Бахмута немає, відбувається ротація, – Череватий
Сьогодні, 08:06
Українські сили продовжують контролювати місто Бахмут Донецької області - масового відводу військ звідти не відбувається.
Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Череватого, бої в Бахмуті ведуться здебільшого на околицях, а саме місто контролюється Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією.
"Масового відведення українських військ також не відбувається", - наголосив Череватий.
Він також зазначив, що українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті.
Станом на суботу, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього.
"Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також 9 бойових зіткнень. Всього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень", - повідомив Череватий.
За останню добу понад 150 російських військовослужбовців загинули, 239 отримали поранення, а троє потрапили у полон.
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Про це повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Череватого, бої в Бахмуті ведуться здебільшого на околицях, а саме місто контролюється Збройними силами України, Прикордонною службою та Національною гвардією.
"Масового відведення українських військ також не відбувається", - наголосив Череватий.
Він також зазначив, що українські війська проводять контрольовану, планову ротацію позицій у Бахмуті.
Станом на суботу, бойові дії велися навколо Бахмута, у селах Васюківка та Дубово-Василівка на північ від міста, а також у селах Іванівське та Богданівка на захід від нього.
"Лише поблизу Бахмута відбувся 21 ворожий обстріл із застосуванням різних артилерійських систем та РСЗВ, а також 9 бойових зіткнень. Всього на цьому фронті відбувся 131 обстріл та 38 бойових зіткнень", - повідомив Череватий.
За останню добу понад 150 російських військовослужбовців загинули, 239 отримали поранення, а троє потрапили у полон.
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