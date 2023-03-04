У Раді мають намір повернути доплати військовим





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У Верховній Раді пройшов реєстрацію законопроєкт №9071, що передбачає виплату додаткової винагороди у розмірі 30 тисяч грн щомісячно. Виплати передбачені для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських, незалежно від завдань або районів проходження служби. Норма діятиме у період воєнного стану.



Для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях, зокрема на тимчасово окупованій РФ території України, на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів розмір додаткової винагороди планують збільшити до 100 тисяч грн на місяць пропорційно до часу участі в заходах.



Такі ж зміни пропонується віднести до категорій осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, а також поліцейських.



Для покриття витрат на ці виплати парламентарі пропонують встановити «стелю» зарплати, грошового забезпечення працівників, службових та посадових осіб бюджетних установ. Так, виплати не повинні перевищувати 10 розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2023 року.



З 1 жовтня мінімальна зарплата становить 6700 грн, отже «стеля» досягає 67 тисяч грн. Це обмеження пропонується також застосувати при нарахуванні заробітної плати нардепам, членам Кабміну, співробітникам НБУ, прокурорам.



Проєкт закону знаходиться на розгляді профільного комітету та має пройти два читання у залі парламенту. Також він має отримати підпис президента.



Нагадаємо,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцям пропонується повернути надбавки у 30 тисяч гривень. Одночасно на зарплати у бюджетних установах хочуть встановити «стелю».Про це пише Слово і Діло. У Верховній Раді пройшов реєстрацію законопроєкт №9071, що передбачає виплату додаткової винагороди у розмірі 30 тисяч грн щомісячно. Виплати передбачені для військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських, незалежно від завдань або районів проходження служби. Норма діятиме у період воєнного стану.Для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях, зокрема на тимчасово окупованій РФ території України, на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора, у період здійснення зазначених заходів розмір додаткової винагороди планують збільшити до 100 тисяч грн на місяць пропорційно до часу участі в заходах.Такі ж зміни пропонується віднести до категорій осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, а також поліцейських.Для покриття витрат на ці виплати парламентарі пропонують встановити «стелю» зарплати, грошового забезпечення працівників, службових та посадових осіб бюджетних установ. Так, виплати не повинні перевищувати 10 розмірів мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2023 року.З 1 жовтня мінімальна зарплата становить 6700 грн, отже «стеля» досягає 67 тисяч грн. Це обмеження пропонується також застосувати при нарахуванні заробітної плати нардепам, членам Кабміну, співробітникам НБУ, прокурорам.Проєкт закону знаходиться на розгляді профільного комітету та має пройти два читання у залі парламенту. Також він має отримати підпис президента.Нагадаємо, з 1 лютого змінився порядок нарахування виплат військовим.

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