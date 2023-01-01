Якими можуть бути ракетні атаки РФ у подальшому: думка експерта

Якими можуть бути ракетні атаки РФ у подальшому: думка експерта
Військовий експерт Олександр Мусієнко прогнозує, що російські окупаційні війська можуть не відмовитися від ракетних ударів по Україні аж до закінчення війни. За його словами, є два варіанти, за якими росіяни можуть бити по українських містах.

В ефірі 24 каналу Мусієнко зазначив, що окупанти можуть влаштовувати удари з меншою інтенсивністю, але і з меншими перервами між обстрілами.

Він також наголосив, що в РФ бракує ракет, що свідчить про те, що російський військово-промисловий комплекс не може забезпечити потреби власної армії.

"З іншого боку в Росії зовсім припинити ракетні атаки, навіть випускаючи по кілька ракет, більшість яких чи всі зіб'є українська система ППО, не можуть", – вважає експерт, додавши, що це стало б репутаційною та іміджевою поразкою для РФ.

"Це ще одне із чергових принижень, що у Росії відверто закінчуються ракети. Вони цього показати не можуть", – пояснив Мусієнко.

На його думку, наступні атаки можуть бути зроблені або з більшою точністю ударів, але з меншою кількістю пусків, або з більш тривалими паузами між обстрілами. Наприклад, якщо раніше ворог міг набрати ракети для удару за 7-10 днів, то в майбутньому цей інтервал може зрости до 3-4 тижнів.

"Поки вони будуть накопичувати певний залп ракет і після цього застосовувати їх, але не в більшій кількості, ніж ми бачили до цього", – додав експерт.

Проте російські окупаційні війська можуть вдатися до іншої тактики – більш точних ударів. Експерт зазначає, що в такому разі атаки будуть частішими, але більш точними та з невеликою кількістю ракет – 10-15 штук.

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Теги: ракетні атаки, Україна
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