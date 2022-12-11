Водіїв Волині попередили про погіршення погоди

Водіїв Волині попередили про погіршення погоди
На Волині в ніч із 4 на 5 березня, а також упродовж найближчих декілька днів, синоптики прогнозують погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг і сильний вітер.

Про це повідомили в пресцентрі Служби автомобільних доріг в області.

До того ж, метеорологи попередили, що сьогодні можливі грози.

Снігоприбиральна техніка підрядних підприємств працює на ділянках автошляхів державного значення, де утворилась ожеледиця чи заметає снігом.

У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення Укравтодор просить водіїв телефонувати на цілодобову гарячу лінію єдиного контакт-центру: +38 067 400 60 80 (по Україні).

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Теги: погіршення погоди, Волинь
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