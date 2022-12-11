Водіїв Волині попередили про погіршення погоди





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До того ж, метеорологи попередили, що сьогодні можливі грози.



Снігоприбиральна техніка підрядних підприємств працює на ділянках автошляхів державного значення, де утворилась ожеледиця чи заметає снігом.



У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення Укравтодор просить водіїв телефонувати на цілодобову гарячу лінію єдиного контакт-центру: +38 067 400 60 80 (по Україні).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині в ніч із 4 на 5 березня, а також упродовж найближчих декілька днів, синоптики прогнозують погіршення погодних умов: сніг, мокрий сніг і сильний вітер.Про це повідомили в пресцентрі Служби автомобільних доріг в області.До того ж, метеорологи попередили, що сьогодні можливі грози.Снігоприбиральна техніка підрядних підприємств працює на ділянках автошляхів державного значення, де утворилась ожеледиця чи заметає снігом.У разі виникнення ускладнень проїзду чи інших надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення Укравтодор просить водіїв телефонувати на цілодобову гарячу лінію єдиного контакт-центру: +38 067 400 60 80 (по Україні).

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