Добрі новини від ВолиньPost за 4 березня

В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити цей день.Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Житель селища Оликавіддав власний повнопривідний автомобіль, марки "ЛуАЗ" нацгвардійцям. Авто має високу прохідність по бездоріжжю."Волинянка" стояла у гаражі декілька років і потребувала ремонту. Утім тепер автомобіль полагодять та віддадуть на потреби 5-ї роти Національної гвардії.У Волинському краєзнавчому музеї з'явився український стяг з підписом Головнокомандувача. Прапор нині розміщений поруч з іншими стягами на виставці "Україна. Війна за незалежність", яку почали формувати ще 2014-го.Окрім прапорів до виставки "Україна. Війна за незалежність" також потрапили речі військових з Волині, уламки ракет та трофеї ЗСУ.За минулу добу українські воїни знищили 820 окупантів, 4 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:• особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб,• танків ‒ 3409 (+4) од,• бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,• артилерійських систем – 2414 (+12) од,• РСЗВ – 487 (+3) од,• засобів ППО ‒ 247 (+0) од,• літаків – 302 (+1) од,• гелікоптерів – 289 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),• крилатих ракет ‒ 873 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,• спеціальної техніки ‒ 230 (+0).