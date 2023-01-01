Добрі новини від ВолиньPost за 4 березня
04 березень, 23:23
В Україні все ще триває загарбницька війна. Але є і добрі новини! Пропонуємо ними й завершити цей день.
Сьогодні, 4 березня, нагадаємо вам про таке:
«Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим
Житель селища Олика Микола Мартинюк віддав власний повнопривідний автомобіль, марки "ЛуАЗ" нацгвардійцям. Авто має високу прохідність по бездоріжжю.
"Волинянка" стояла у гаражі декілька років і потребувала ремонту. Утім тепер автомобіль полагодять та віддадуть на потреби 5-ї роти Національної гвардії.
В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО
У Волинському краєзнавчому музеї з'явився український стяг з підписом Головнокомандувача Валерія Залужного. Прапор нині розміщений поруч з іншими стягами на виставці "Україна. Війна за незалежність", яку почали формувати ще 2014-го.
Окрім прапорів до виставки "Україна. Війна за незалежність" також потрапили речі військових з Волині, уламки ракет та трофеї ЗСУ.
ЗСУ знищили понад 152 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 820 окупантів, 4 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб,
• танків ‒ 3409 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
• артилерійських систем – 2414 (+12) од,
• РСЗВ – 487 (+3) од,
• засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
• літаків – 302 (+1) од,
• гелікоптерів – 289 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
• крилатих ракет ‒ 873 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,
• спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Сьогодні, 4 березня, нагадаємо вам про таке:
«Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим
Житель селища Олика Микола Мартинюк віддав власний повнопривідний автомобіль, марки "ЛуАЗ" нацгвардійцям. Авто має високу прохідність по бездоріжжю.
"Волинянка" стояла у гаражі декілька років і потребувала ремонту. Утім тепер автомобіль полагодять та віддадуть на потреби 5-ї роти Національної гвардії.
В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО
У Волинському краєзнавчому музеї з'явився український стяг з підписом Головнокомандувача Валерія Залужного. Прапор нині розміщений поруч з іншими стягами на виставці "Україна. Війна за незалежність", яку почали формувати ще 2014-го.
Окрім прапорів до виставки "Україна. Війна за незалежність" також потрапили речі військових з Волині, уламки ракет та трофеї ЗСУ.
ЗСУ знищили понад 152 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 820 окупантів, 4 танки та 10 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб,
• танків ‒ 3409 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
• артилерійських систем – 2414 (+12) од,
• РСЗВ – 487 (+3) од,
• засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
• літаків – 302 (+1) од,
• гелікоптерів – 289 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
• крилатих ракет ‒ 873 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,
• спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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