Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки





Про це пише



Все, що можна побачити – фундаменти споруд. Так зазвичай виглядають постапокаліптичні фільми.



За даними «Вікіпедії», станом на січень 2015 року тут мешкало 9 775 осіб. Нині ж у Мар’їнці не залишилося людей.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі з’явилися фото зруйнованої рашистами Мар’їнки, що на Донеччині. На знімках немає жодної вцілілої будівлі.Про це пише Главком Все, що можна побачити – фундаменти споруд. Так зазвичай виглядають постапокаліптичні фільми.За даними «Вікіпедії», станом на січень 2015 року тут мешкало 9 775 осіб. Нині ж у Мар’їнці не залишилося людей.

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