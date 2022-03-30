Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки

Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки
У мережі з’явилися фото зруйнованої рашистами Мар’їнки, що на Донеччині. На знімках немає жодної вцілілої будівлі.

Про це пише Главком.

Все, що можна побачити – фундаменти споруд. Так зазвичай виглядають постапокаліптичні фільми.

За даними «Вікіпедії», станом на січень 2015 року тут мешкало 9 775 осіб. Нині ж у Мар’їнці не залишилося людей.
Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки
Як у постапокаліптичному фільмі: в мережі з’явилися фото зруйнованої Мар’їнки


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Теги: Мар'їнка
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