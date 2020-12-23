Художниця з Волині перетворює військову амуніцію на артоб'єкти
Сьогодні, 20:23
Волинська художниця Світлана Солодун перетворила захисні плити з бронежилетів і частини від боєприпасів на артоб’єкти. Її роботи стали новими експонатами Ковельського історичного музею.
Про це розповіла в коментарі Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.
Зі слів музейниці, на предмети мистецтва мисткиня з Ковеля перетворила відпрацьовану броню, що не придатна для використання військовими. Завдяки такому розпису, говорить Мирослава Мороз, художниця поєднала мистецтво з реальними наслідками російської агресії.
Військові плити і хвостовик мінометної міни калібру 82 мм привіз із передової на Волинь військовослужбовець ЗСУ Владислав Антічев. Їх Світлана Солодун декорувала орнаментами у вигляді стилізованих квітів у вигляді лілій.
Артоб'єкти доповнили тематичну експозицію "Україна незламна". Це оновлена експозиція, яка відтворює хронологію подій від осені 2013 року і до подій сьогодення.
Серед предметів, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну – уламки зброї військ РФ, одяг, сухпайки і особисті речі російських військових, відпрацьована зброя та амуніція, а також поштова продукція на військову тематику, які випускає "Укрпошта". Серед нових надходжень – колісна частина міномета з Чорнобаївки.
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Про це розповіла в коментарі Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.
Зі слів музейниці, на предмети мистецтва мисткиня з Ковеля перетворила відпрацьовану броню, що не придатна для використання військовими. Завдяки такому розпису, говорить Мирослава Мороз, художниця поєднала мистецтво з реальними наслідками російської агресії.
Військові плити і хвостовик мінометної міни калібру 82 мм привіз із передової на Волинь військовослужбовець ЗСУ Владислав Антічев. Їх Світлана Солодун декорувала орнаментами у вигляді стилізованих квітів у вигляді лілій.
Артоб'єкти доповнили тематичну експозицію "Україна незламна". Це оновлена експозиція, яка відтворює хронологію подій від осені 2013 року і до подій сьогодення.
Серед предметів, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну – уламки зброї військ РФ, одяг, сухпайки і особисті речі російських військових, відпрацьована зброя та амуніція, а також поштова продукція на військову тематику, які випускає "Укрпошта". Серед нових надходжень – колісна частина міномета з Чорнобаївки.
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