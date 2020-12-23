Художниця з Волині перетворює військову амуніцію на артоб'єкти

Світлана Солодун перетворила захисні плити з бронежилетів і частини від боєприпасів на артоб’єкти. Її роботи стали новими експонатами Ковельського історичного музею.



Про це розповіла в коментарі Мирослава Мороз.



Зі слів музейниці, на предмети мистецтва мисткиня з Ковеля перетворила відпрацьовану броню, що не придатна для використання військовими. Завдяки такому розпису, говорить Мирослава Мороз, художниця поєднала мистецтво з реальними наслідками російської агресії.



Військові плити і хвостовик мінометної міни калібру 82 мм привіз із передової на Волинь військовослужбовець ЗСУ Владислав Антічев. Їх Світлана Солодун декорувала орнаментами у вигляді стилізованих квітів у вигляді лілій.







Артоб'єкти доповнили тематичну експозицію "Україна незламна". Це оновлена експозиція, яка відтворює хронологію подій від осені 2013 року і до подій сьогодення.



Серед предметів, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну – уламки зброї військ РФ, одяг, сухпайки і особисті речі російських військових, відпрацьована зброя та амуніція, а також поштова продукція на військову тематику, які випускає "Укрпошта". Серед нових надходжень – колісна частина міномета з Чорнобаївки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська художницяперетворила захисні плити з бронежилетів і частини від боєприпасів на артоб’єкти. Її роботи стали новими експонатами Ковельського історичного музею.Про це розповіла в коментарі Суспільному головна зберігачка фондів музеюЗі слів музейниці, на предмети мистецтва мисткиня з Ковеля перетворила відпрацьовану броню, що не придатна для використання військовими. Завдяки такому розпису, говорить Мирослава Мороз, художниця поєднала мистецтво з реальними наслідками російської агресії.Військові плити і хвостовик мінометної міни калібру 82 мм привіз із передової на Волинь військовослужбовець ЗСУ. Їх Світлана Солодун декорувала орнаментами у вигляді стилізованих квітів у вигляді лілій.Артоб'єкти доповнили тематичну експозицію "Україна незламна". Це оновлена експозиція, яка відтворює хронологію подій від осені 2013 року і до подій сьогодення.Серед предметів, пов'язаних із вторгненням РФ в Україну – уламки зброї військ РФ, одяг, сухпайки і особисті речі російських військових, відпрацьована зброя та амуніція, а також поштова продукція на військову тематику, які випускає "Укрпошта". Серед нових надходжень – колісна частина міномета з Чорнобаївки.

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