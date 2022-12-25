Погода у Луцьку на завтра, 5 березня

Погода у Луцьку на завтра, 5 березня
У неділю, 5 березня, у Луцьку ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +1°.

Народний прогноз погоди: 5 березня вшановується пам'ять святого Лева Катанського. На цей день ще поширюється традиція не дивитись на зірки, що падають. Погода 5 березня достатньо мінлива: може бути як відлига, так і мороз. У давнину примітили: "якщо у цей день сніг тане, то довго не розтане". Саме 5 березня починається раннє руйнування стійкого сніжного покрову. Цей день успішний для посіву насіння на розсаду помідорів, баклажанів, перцю.

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Теги: Погода в Луцьку
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