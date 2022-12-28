Військовослужбовцю з Волині вручили відзнаку «За відвагу в службі»

Військовослужбовцю з Волині вручили відзнаку «За відвагу в службі»
4-го березня віськовослужбовцю з села Вощатин Володимирської громади Юрію Демедюку, який проходить лікування, вручили відомчу заохочувальну відзнаку МВС України «За відвагу в службі».

Про це БУГу повідомили рідні військового.

Юрій Демедюк у 2015-2016 рр. служив в АТО. З початку повномасштабного вторгнення знову пішов захищати нашу державу від ворога. Зокрема, перебував на Бахмутському напрямку. Там і отримав поранення.

Нагрудний знак вручив військовослужбовцю міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Військовослужбовцю з Волині вручили відзнаку «За відвагу в службі»


4-го березня міністр відвідав Львівський клінічний госпіталь Державної прикордонної служби України, де поспілкувався з медичним персоналом і пораненими українськими захисниками та вручив державні й відомчі нагороди, – інформують в МВС України.

«Дякую вам за службу і самовідданий захист України. Своєю мужністю і стійкістю ви щодня наближаєте нашу перемогу, тому пишаюсь кожним із вас. Бережіть себе і одужуйте якнайшвидше», – побажав бійцям очільник МВС.

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Теги: Юрій Демидюк, Ігор Клименко, відзнака
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