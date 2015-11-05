Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 19:00
Німецький концерн Rheinmetall хоче побудувати в Україні завод для виробництва танків Panther («Пантера»).
Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Rheinische Post, передає Громадське.
За його словами, танковий завод в Україні можна побудувати приблизно за 200 мільйонів євро. За рік він міг би виробляти до 400 бойових танків типу Panther. Це концепт нового танка, який Rheinmetall представив улітку 2022 року. Його розробили на основі танка Leopard 2.
Паппергер зазначив, що переговори з українським урядом є «сповненими надій». Він сподівається на рішення «впродовж наступних двох місяців». Гендиректор також переконаний, що завод можна буде захистити системами ППО від російських атак.
Крім того, за словами Паппергера, для перемоги Україні потрібно 600-800 танків. І щоб задовольнити цю потребу, необхідно якомога швидше розпочати виробництво нових танків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер в інтерв'ю Rheinische Post, передає Громадське.
За його словами, танковий завод в Україні можна побудувати приблизно за 200 мільйонів євро. За рік він міг би виробляти до 400 бойових танків типу Panther. Це концепт нового танка, який Rheinmetall представив улітку 2022 року. Його розробили на основі танка Leopard 2.
Паппергер зазначив, що переговори з українським урядом є «сповненими надій». Він сподівається на рішення «впродовж наступних двох місяців». Гендиректор також переконаний, що завод можна буде захистити системами ППО від російських атак.
Крім того, за словами Паппергера, для перемоги Україні потрібно 600-800 танків. І щоб задовольнити цю потребу, необхідно якомога швидше розпочати виробництво нових танків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
ТЕРМИНОВО ТАНКИВ ДАТИ НЕ ХОЧУТЬ!!! А ВСУНУТИСЯ НА НАШУ ЗЕМЛЮ ПИД "БЛАГОДИЙНИМ"ПРИВОДОИ-ТО АЖ БИГОМ! В СЕБЕ ВИРОБЛЯЙТЕ ТЕ ЗЛО! А МИ НА СВОИЙ ЗЕМЛИ ПОБУДУЭМО МИРНЕ ПИДПРИЭМСТВО! ЧИМ БИЛЬШЕ ЗБРОИ,ТИМ БИЛЬШЕ ВОИН!!! НА ТРЕБА МИРНА УКРАИНА! И САМИ БУДЕМО ВИРИШУВАТИ_-КОЛИ,ДЕ И ЩО БУДУВАТИ! В ТОМУ ЧИСЛИ ТАНКОВИЙ ЗАВОД!АЛЕ УКРАИНСЬКИЙ!!! А ТО ПРИДУМАЛИ:"нимци хочуть,турки хочуть,французи хочуть,кацапи хочуть.......".......Украини на всх не хватить.....користуються моментом,без совисти....клацають зубами далекоглядно на украинський чорнозем.......
Вибір редактора
Останні новини
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
Сьогодні, 19:00
Війна з Росією: ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:14
На трасі Устилуг – Луцьк зіткнулися два легковики
Сьогодні, 17:33
На Донеччині загинув військовий із Волині Дмитро Мельничук
Сьогодні, 16:37
Медіа