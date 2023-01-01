На трасі Устилуг – Луцьк зіткнулися два легковики





Про це розповіла Марина Балдич.



Аварія сталася в суботу, 4 березня, близько 11:00. Один із водіїв їхав до Луцька, інший – у напрямку Володимира. Зі слів інспекторки, автомобілі рухалися близько до краю дорожньої розмітки та не дотрималися безпечного інтервалу, зіткнувшись боковими частинами. Чи були пасажири в автомобілях – у поліції не зазначають.



"Водій "Фольксвагена" отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги чоловіка в лікарні відпустили. Інший водій не травмувався", – зазначила Марина Балдич.







З її слів, обох водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння: один пройшов тест на алкоголь на приладі "Драгер", в іншого взяли аналіз крові в медзакладі. За попередньою інформацією, кермувальники були тверезі.



За фактом ДТП правоохоронці внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу села Забороль на автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне зіткнулися два легкові автомобілі Volkswagen і Toyota. Один із водіїв отримав легкі травми.Про це розповіла Суспільному старша інспекторка Нацполіції у Волинській областіАварія сталася в суботу, 4 березня, близько 11:00. Один із водіїв їхав до Луцька, інший – у напрямку Володимира. Зі слів інспекторки, автомобілі рухалися близько до краю дорожньої розмітки та не дотрималися безпечного інтервалу, зіткнувшись боковими частинами. Чи були пасажири в автомобілях – у поліції не зазначають."Водій "Фольксвагена" отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги чоловіка в лікарні відпустили. Інший водій не травмувався", – зазначила Марина Балдич.З її слів, обох водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння: один пройшов тест на алкоголь на приладі "Драгер", в іншого взяли аналіз крові в медзакладі. За попередньою інформацією, кермувальники були тверезі.За фактом ДТП правоохоронці внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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