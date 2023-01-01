На трасі Устилуг – Луцьк зіткнулися два легковики

На трасі Устилуг – Луцьк зіткнулися два легковики
Поблизу села Забороль на автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне зіткнулися два легкові автомобілі Volkswagen і Toyota. Один із водіїв отримав легкі травми.

Про це розповіла Суспільному старша інспекторка Нацполіції у Волинській області Марина Балдич.

Аварія сталася в суботу, 4 березня, близько 11:00. Один із водіїв їхав до Луцька, інший – у напрямку Володимира. Зі слів інспекторки, автомобілі рухалися близько до краю дорожньої розмітки та не дотрималися безпечного інтервалу, зіткнувшись боковими частинами. Чи були пасажири в автомобілях – у поліції не зазначають.

"Водій "Фольксвагена" отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги чоловіка в лікарні відпустили. Інший водій не травмувався", – зазначила Марина Балдич.

На трасі Устилуг – Луцьк зіткнулися два легковики


З її слів, обох водіїв перевірили на стан алкогольного сп'яніння: один пройшов тест на алкоголь на приладі "Драгер", в іншого взяли аналіз крові в медзакладі. За попередньою інформацією, кермувальники були тверезі.

За фактом ДТП правоохоронці внесуть відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Теги: Аварія, ДТП, траса, Луцьк
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