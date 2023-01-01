На Донеччині загинув військовий із Волині Дмитро Мельничук

Мельничука Дмитра Валерійовича, 1978 року народження.



Про це пишуть на сторінці



Загинув Герой, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.



«Ківерцівська громада розділяє разом з вами непоправне горе. Вічна і світла пам'ять Захиснику України. Назавжди у наших серцях.

Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам!» – йдеться у повідомленні.



Детально про зустріч воїна Дмитра повідомлять згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти забрали життя ківерчанина, 1978 року народження.Про це пишуть на сторінці Ківерцівської міської ради у фейсбуці.Загинув Герой, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.«Ківерцівська громада розділяє разом з вами непоправне горе. Вічна і світла пам'ять Захиснику України. Назавжди у наших серцях.Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам!» – йдеться у повідомленні.Детально про зустріч воїна Дмитра повідомлять згодом.

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