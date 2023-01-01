На Донеччині загинув військовий із Волині Дмитро Мельничук

На Донеччині загинув військовий із Волині Дмитро Мельничук
Російські окупанти забрали життя ківерчанина Мельничука Дмитра Валерійовича, 1978 року народження.

Про це пишуть на сторінці Ківерцівської міської ради у фейсбуці.

Загинув Герой, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.

«Ківерцівська громада розділяє разом з вами непоправне горе. Вічна і світла пам'ять Захиснику України. Назавжди у наших серцях.
Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам!» – йдеться у повідомленні.

Детально про зустріч воїна Дмитра повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.

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Теги: Дмитро Мельничук, втрати Волинь, Донеччина
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