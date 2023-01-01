На Донеччині загинув військовий із Волині Дмитро Мельничук
Сьогодні, 16:37
Російські окупанти забрали життя ківерчанина Мельничука Дмитра Валерійовича, 1978 року народження.
Про це пишуть на сторінці Ківерцівської міської ради у фейсбуці.
Загинув Герой, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.
«Ківерцівська громада розділяє разом з вами непоправне горе. Вічна і світла пам'ять Захиснику України. Назавжди у наших серцях.
Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам!» – йдеться у повідомленні.
Детально про зустріч воїна Дмитра повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.
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Про це пишуть на сторінці Ківерцівської міської ради у фейсбуці.
Загинув Герой, захищаючи Україну, 3 березня 2023 року в результаті виконання бойового завдання в районі населених пунктів Іванівське та Часів Яр Донецької області.
«Ківерцівська громада розділяє разом з вами непоправне горе. Вічна і світла пам'ять Захиснику України. Назавжди у наших серцях.
Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам!» – йдеться у повідомленні.
Детально про зустріч воїна Дмитра повідомлять згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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