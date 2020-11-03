На Волині нетверезий водій пропонував патрульним хабар





Про це повідомили у пресслужбі



Зазначають, що пройти огляд на стан сп'яніння на місці події водій відмовився, але погодився пройти його у медичному закладі.



Проте, коли чоловік відправився з інспекторами на огляд, у службовому авто громадянин почав пропонувати їм неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів. Охоронці правопорядку неодноразово попереджали керманича про кримінальну відповідальність за це, але він не припиняв свої дії та поклав між сидіннями автомобіля грошові кошти.



Поліцейські склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 березня, під час дії комендантської години поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ 2101 для перевірки документів. Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині Зазначають, що пройти огляд на стан сп'яніння на місці події водій відмовився, але погодився пройти його у медичному закладі.Проте, коли чоловік відправився з інспекторами на огляд, у службовому авто громадянин почав пропонувати їм неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів. Охоронці правопорядку неодноразово попереджали керманича про кримінальну відповідальність за це, але він не припиняв свої дії та поклав між сидіннями автомобіля грошові кошти.Поліцейські склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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