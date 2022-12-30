Фонд з Луцька став першим в Україні партнером Міжнародного товариства папіломавірусу: що і чому обов'язково знати про ВПЛ

https://linktr.ee/fightcancer_foundation

Фонд боротьби з раком став першим в Україні партнером Міжнародного товариства папіломавірусу (IPVS), яке протягом багатьох років досліджує й інформує світову спільноту про вірус папіломи людини.Цьогорічна фокус-тема інформаційної кампанії – перемогти ВПЛ завдяки вакцинації і скринінгу – і відбувається під гаслом «НА ОДНУ ПРОБЛЕМУ МЕНШЕ» (“ONE LESS WORRY”), тим самим спонукаючи людей дбати про власне здоров’я у ці нелегкі часи.Оскільки 4 березня відзначають, фонд із Луцька детально розповідає про ВПЛ.ВПЛ – це вірус папіломи людини, який є групою з більш, ніж 200 вірусів, що можуть викликати захворювання шкіри та слизових оболонок. Як правило, ВПЛ проникає в організм людини під час статевого контакту.У більшості випадків ВПЛ не викликає симптомів захворювання, лікування щодо ВПЛ не є необхідним, однак вірус, залишаючись в організмі людини, може викликати появу генітальних кондилом (бородавок) та раку шийки матки.Більше ніж 70% випадків раку шийки матки спричинені двома різновидами вірусу папіломи людини – 16 та 18 типами.Майже всі випадки раку шийки матки пов'язані з вірусом папіломи людини. Цей вірус також пов'язують з принаймні п'ятьма іншими видами раку: рак піхви; рак статевого члена та анального відділу; рак ротоглотки та рак задньої частини горла, включаючи язик та мигдалини.Людина, яка інфікована ВПЛ, може не хворіти на рак протягом багатьох років після зараження, і може не знати, що заражена ВПЛ.ВПЛ поширюється через вагінальний, анальний або оральний секс, а також при контакті слизових оболонок шкіри і ви можете заразитися ним від інфікованої людини, яка не має симптомів.На щастя, існує вакцина для захисту від раку, пов’язаного з ВПЛ. Лікарі рекомендують всім хлопчикам та дівчаткам 9-14 років, до початку статевого життя, вакцинуватися проти ВПЛ для захисту від раку, викликаного цим вірусом.В Україні вакцинація проти ВПЛ не входить в Національний календар щеплень, але входить до рекомендованих вакцин.Ви можете придбати її самостійно (поговоріть про це зі своїм сімейним лікарем чи гінекологом).В Україні зареєстровано дві вакцини проти ВПЛ: 2-валентна проти типів 16 та 18 «Cervarix» (виробництва «GlaxoSmithKline») та 4-валентна проти типів 6, 11, 16, 18 «Gardasil» (виробництва «MSD»).Разом із IPVS Фонд боротьби з раком також підготував відповіді на найпоширеніші запитання про вірус папіломи людини, які допоможуть розібратися у цій темі й запобігти неприємних наслідків для здоров’я.Презервативи знижують ймовірність зараження ВПЛ, але не гарантують повного захисту від інфекції. Найбільш надійний спосіб захисту від ВПЛ – вакцинація.Близько 100 країн світу включили вакцинацію проти вірусу папіломи людини у Національний календар щеплень. Кожна країна приймає власне рішення щодо того, кому слід вводити вакцину, виходячи з національного контексту. У деяких країнах ВПЛ-вакцина доступна, як для дівчаток, так і для хлопців. Деякі країни пропонують безкоштовну вакцинацію лише рекомендованій віковій групі дівчат, але є і такі країни, наприклад, США, які заохочують і оплачують імунізацію всіх дівчат і жінок віком до 26 років.Так. У країнах з високим рівнем розвитку, які на національному рівні впроваджують вакцинацію дівчаток та жінок проти вірусу папіломи людини, спостерігається явне зниження рівня ВПЛ-інфекції та аномалій розвитку шийки матки.Також у цих країнах очікують падіння рівня захворювання на рак шийки матки. Наприклад, Австралія планує до 2035 року повністю подолати рак шийки матки.Додатково спостерігають різке, на 90%, зменшення поширеності генітальних бородавок.Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує розпочинати вакцинацію дівчаток та хлопчиків проти вірусу папіломи людини у віці 9-14 років, поки вони не розпочали жити статевим життям: адже ВПЛ передається саме під час статевого акту і при контакті з геніталіями.Необхідно ввести дві дози вакцини. Три дози вводять, якщо діти хворі на ВІЛ або є старшими за 15 років.Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує дві дози вакцини для дівчат та хлопців цільового віку з інтервалом у 6 місяців.Так. Після 10 років використання вакцини та 270 мільйонів введених доз існує достатньо доказів того, що вакцинація проти ВПЛ є дуже ефективною у профілактиці хронічних інфекцій, які призводять до раку шийки матки. Суттєве зменшення випадків захворюваності на рак шийки матки очікують протягом наступних кількох років. Адже перша група дівчат, яких щепили у підлітковому віці, незабаром досягнуть віку, у якому починається розвиватися рак шийки матки.Основною метою вакцинації проти ВПЛ – є профілактика раку шийки матки. Оскільки вірус папіломи людини, який викликає цей вид раку, передається під час статевого контакту і носіями можуть бути як хлопець, так і дівчина, ця вакцинація є однаково важливою для усіх. Проте не всі країни мають достатні фінансові ресурси, щоб охопити вакцинацією представників обох статей. Тому акцент роблять саме на дівчаток.Існує три типи вакцини проти вірусу папіломи людини: двовалентна, чотирьохвалентна та найновіша – дев'ятивалентна (схвалена до використання відносно недавно – 2014 року).В Україні зареєстровано двовалентну вакцину "Церварикс" (проти типів 16 та 18), виробництва GlaxoSmithKline та квадровалентну "Гардасіл" (проти типів 6, 11, 16, 18), виробництва MSD. Всі три використовувані вакцини проти ВПЛ є доказово безпечними та ефективними.Двовалентна вакцина орієнтується на два найпоширеніші типи ВПЛ (16 та 18), які відповідають за 71% усіх випадків раку шийки матки. Дві з трьох вакцин також націлені на типи 6 і 11, які викликають 90% генітальних бородавок.Найновіша з трьох доступних вакцин проти ВПЛ пропонує захист від дев'яти типів ВПЛ, які викликають 90% усіх випадків раку шийки матки.Оскільки перша вакцинація проти вірусу папіломи людини була зроблена 2006 року, повна тривалість захисту від цього вірусу поки не відома. Проте нові дані свідчать, що люди, які були щеплені більше 10 років тому, все ще мають повний захист від тих типів ВПЛ, від яких вони були вакциновані. А тому, вони все ще лишаються захищеними від розвитку передракових уражень шийки матки, генітальних бородавок та інших захворювань, спричинених тими типами ВПЛ. Наразі немає жодних ознак, що цей захист у вакцинованих знижується. Також багато експертів вважають, що ця вакцина буде ефективною протягом декількох десятиліть.Коли вакцина проти ВПЛ була винайдена, то її розробники та працівники охорони здоров’я були стурбовані через невідомість тривалості імунізованого захисту і не було впевненості, що він триватиме настільки довго, щоб захистити людей протягом їхнього найбільш ризикованого періоду статевої активності (до 25 років). Тому й був вибраний віковий період для вакцинації 9-14 років, коли в більшості підлітків статеве життя ще не розпочалося і дія вакцини мала би бути активною протягом найближчої декади.Проте останні дані свідчать, що тривалість захисту становить понад 10 років і, швидше за все, буде набагато довшим. Тому вчені проводять дослідження на ефективність проведення вакцинування проти вірусу папіломи людини дітям молодшого віку.Обов’язково! Жінки, які є вакцинованими проти ВПЛ, все одно повинні проходити регулярний скринінг на рак шийки матки. Вакцина захищає від типів ВПЛ, які спричиняють рак шийки матки у 70-90%, але вона не може запобігти усім потенційним випадкам.Так! Переваги вакцинації проти ВПЛ значно вищі, ніж мінімальні ризики. Переваги включають в себе запобігання зараженню тими типами ВПЛ, які у 70-90% спричиняють рак шийки матки та у 90% викликають кондиломи.Щодо побічних ефектів, то на місці ін’єкцій може з’явитися біль і почервоніння, яке зазвичай триває менше доби. Постійний моніторинг з 2006 року та понад 270 мільйонів введених доз вакцини вказують на те, що немає доказів зв’язку між серйозними наслідками для здоров’я та вакцинацією проти ВПЛ.