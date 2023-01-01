У Луцьку – ДТП: зіткнулися дві автівки. ФОТО

У Луцьку – ДТП: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 4 березня, в Луцьку на вулиці Підгаєцькій сталася ДТП. Не розминулися іномарки Audi та Toyota Haval.

Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.

Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.

Наразі на місці працюють патрульні поліцейські.

Деталі та причини автопригоди з’ясовують.

У Луцьку – ДТП: зіткнулися дві автівки. ФОТО

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Теги: ДТП, Луцьк, аварія
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