У Луцьку – ДТП: зіткнулися дві автівки. ФОТО





Про це



Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.



Наразі на місці працюють патрульні поліцейські.



Деталі та причини автопригоди з’ясовують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 4 березня, в Луцьку на вулиці Підгаєцькій сталася ДТП. Не розминулися іномарки Audi та Toyota Haval.Про це ІА Волинські Новини повідомили очевидці.Автомобілі зазнали значних механічних ушкоджень.Наразі на місці працюють патрульні поліцейські.Деталі та причини автопригоди з’ясовують.

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