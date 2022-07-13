Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході

Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході
Один з окремих підрозділів Волинської бригади тероборони приступив до виконання бойових завдань на сході України – на одній із найгарячіших ділянок фронту.

Про це повідомляють у Телеграм-каналі 100 окремої бригади ТрО Волині.

У пресслужбі побажали хлопцям і дівчатам прихильності долі та Божого благословіння у боротьбі за Перемогу, а також закликали допомогти бригаді.

«Водночас, вони потребують і нашої з Вами допомоги! Найнагальніша їхня потреба на цей момент – суттєве розширення парку розвідувальних дронів MAVIC 3. З допомогою цих БПЛА волинські тероборонівці ще вправніше битимуть ворога…

Тож долучайтеся до оголошеного волонтерами збору коштів на закупівлю «мавіків третіх» для наших бійців і бійчинь на передовій!» – йдеться у повідомленні.

Реквізити благодійного фонду «ВОЛИНЬ-2014»: р/р UA493033980000026005300625739 код ЄДРПОУ 39374494 (призначення платежу – «На закупівлю MAVIC 3 для волинських тероборонівців на передовій»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ТрО Волинь, Схід, бойові дії
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході
Сьогодні, 11:43
Продала пачку цигарок: на Волині оштрафували пенсіонерку
Сьогодні, 11:25
ЗСУ знищили понад 152 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:40
На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 4 березня
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО На Волині затримали «закладчиків» зі Сходу. ФОТО
20 лютий, 13:05
Прикордонники стримали спроби штурму росіян на Сході Прикордонники стримали спроби штурму росіян на Сході
19 лютий, 15:00
РФ намагається прорвати оборону на Сході, – Маляр РФ намагається прорвати оборону на Сході, – Маляр
02 лютий, 02:00
Волинські патрульні показали, як виконують завдання у зоні бойових дій. ВІДЕО Волинські патрульні показали, як виконують завдання у зоні бойових дій. ВІДЕО
13 липень, 2022, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході
Сьогодні, 11:43
 0
Продала пачку цигарок: на Волині оштрафували пенсіонерку
Сьогодні, 11:25
 0
ЗСУ знищили понад 152 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 4 березня
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8