Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході





Про це повідомляють у



У пресслужбі побажали хлопцям і дівчатам прихильності долі та Божого благословіння у боротьбі за Перемогу, а також закликали допомогти бригаді.



«Водночас, вони потребують і нашої з Вами допомоги! Найнагальніша їхня потреба на цей момент – суттєве розширення парку розвідувальних дронів MAVIC 3. З допомогою цих БПЛА волинські тероборонівці ще вправніше битимуть ворога…



Тож долучайтеся до оголошеного волонтерами збору коштів на закупівлю «мавіків третіх» для наших бійців і бійчинь на передовій!» – йдеться у повідомленні.



Реквізити благодійного фонду «ВОЛИНЬ-2014»: р/р UA493033980000026005300625739 код ЄДРПОУ 39374494 (призначення платежу – «На закупівлю MAVIC 3 для волинських тероборонівців на передовій»).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Один з окремих підрозділів Волинської бригади тероборони приступив до виконання бойових завдань на сході України – на одній із найгарячіших ділянок фронту.Про це повідомляють у Телеграм-каналі 100 окремої бригади ТрО Волині.У пресслужбі побажали хлопцям і дівчатам прихильності долі та Божого благословіння у боротьбі за Перемогу, а також закликали допомогти бригаді.«Водночас, вони потребують і нашої з Вами допомоги! Найнагальніша їхня потреба на цей момент – суттєве розширення парку розвідувальних дронів MAVIC 3. З допомогою цих БПЛА волинські тероборонівці ще вправніше битимуть ворога…Тож долучайтеся до оголошеного волонтерами збору коштів на закупівлю «мавіків третіх» для наших бійців і бійчинь на передовій!» – йдеться у повідомленні.Реквізити благодійного фонду «ВОЛИНЬ-2014»:(призначення платежу – «На закупівлю MAVIC 3 для волинських тероборонівців на передовій»).

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