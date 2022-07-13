Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході
Сьогодні, 11:43
Один з окремих підрозділів Волинської бригади тероборони приступив до виконання бойових завдань на сході України – на одній із найгарячіших ділянок фронту.
Про це повідомляють у Телеграм-каналі 100 окремої бригади ТрО Волині.
У пресслужбі побажали хлопцям і дівчатам прихильності долі та Божого благословіння у боротьбі за Перемогу, а також закликали допомогти бригаді.
«Водночас, вони потребують і нашої з Вами допомоги! Найнагальніша їхня потреба на цей момент – суттєве розширення парку розвідувальних дронів MAVIC 3. З допомогою цих БПЛА волинські тероборонівці ще вправніше битимуть ворога…
Тож долучайтеся до оголошеного волонтерами збору коштів на закупівлю «мавіків третіх» для наших бійців і бійчинь на передовій!» – йдеться у повідомленні.
Реквізити благодійного фонду «ВОЛИНЬ-2014»: р/р UA493033980000026005300625739 код ЄДРПОУ 39374494 (призначення платежу – «На закупівлю MAVIC 3 для волинських тероборонівців на передовій»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Телеграм-каналі 100 окремої бригади ТрО Волині.
У пресслужбі побажали хлопцям і дівчатам прихильності долі та Божого благословіння у боротьбі за Перемогу, а також закликали допомогти бригаді.
«Водночас, вони потребують і нашої з Вами допомоги! Найнагальніша їхня потреба на цей момент – суттєве розширення парку розвідувальних дронів MAVIC 3. З допомогою цих БПЛА волинські тероборонівці ще вправніше битимуть ворога…
Тож долучайтеся до оголошеного волонтерами збору коштів на закупівлю «мавіків третіх» для наших бійців і бійчинь на передовій!» – йдеться у повідомленні.
Реквізити благодійного фонду «ВОЛИНЬ-2014»: р/р UA493033980000026005300625739 код ЄДРПОУ 39374494 (призначення платежу – «На закупівлю MAVIC 3 для волинських тероборонівців на передовій»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході
Сьогодні, 11:43
Продала пачку цигарок: на Волині оштрафували пенсіонерку
Сьогодні, 11:25
На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 4 березня
Сьогодні, 09:35
Медіа