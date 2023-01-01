ЗСУ знищили понад 152 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб,

• танків ‒ 3409 (+4) од,

• бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,

• артилерійських систем – 2414 (+12) од,

• РСЗВ – 487 (+3) од,

• засобів ППО ‒ 247 (+0) од,

• літаків – 302 (+1) од,

• гелікоптерів – 289 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),

• крилатих ракет ‒ 873 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,

• спеціальної техніки ‒ 230 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські воїни знищили 820 окупантів, 4 танки та 10 бойових броньованих машин.Про це інформує Генштаб ЗСУ.• особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб,• танків ‒ 3409 (+4) од,• бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,• артилерійських систем – 2414 (+12) од,• РСЗВ – 487 (+3) од,• засобів ППО ‒ 247 (+0) од,• літаків – 302 (+1) од,• гелікоптерів – 289 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),• крилатих ракет ‒ 873 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,• спеціальної техніки ‒ 230 (+0).

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