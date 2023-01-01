ЗСУ знищили понад 152 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:40
За минулу добу українські воїни знищили 820 окупантів, 4 танки та 10 бойових броньованих машин.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб,
• танків ‒ 3409 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
• артилерійських систем – 2414 (+12) од,
• РСЗВ – 487 (+3) од,
• засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
• літаків – 302 (+1) од,
• гелікоптерів – 289 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
• крилатих ракет ‒ 873 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,
• спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно склали:
• особового складу ‒ близько 152190 (+820) осіб,
• танків ‒ 3409 (+4) од,
• бойових броньованих машин ‒ 6683 (+10) од,
• артилерійських систем – 2414 (+12) од,
• РСЗВ – 487 (+3) од,
• засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
• літаків – 302 (+1) од,
• гелікоптерів – 289 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5),
• крилатих ракет ‒ 873 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8) од,
• спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході
Сьогодні, 11:43
Продала пачку цигарок: на Волині оштрафували пенсіонерку
Сьогодні, 11:25
ЗСУ знищили понад 152 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:40
На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 4 березня
Сьогодні, 09:35
Медіа