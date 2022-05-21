На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер

На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер
4 березня на Волині та більшості областей синоптики оголосили штормове попередження. Причиною цього стала загроза сильних поривів вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Пориви вітру вдень сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки.

Укргідрометцентр оголосив І, тобто жовтий рівень небезпеки, у:

• Києві та Київській області;
• Чернігівській області;
• Сумській області;
• Полтавській області;
• Харківській області;
• Дніпропетровській області;
• Кіровоградській області;
• Черкаській області;
• Житомирській області;
• Вінницькій області;
• Хмельницькій області;
• Чернівецькій області;
• Рівненській області;
Волинській області;
• Львівській області;
• Тернопільській області;
• Івано-Франківській області;
• Закарпатській області.

В Укргідрометцентрі зауважують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, штормове попередження, небезпека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 4 березня
Сьогодні, 09:35
Сили оборони за добу відбили понад 150 ворожих атак. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:04
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Бондарцем
Сьогодні, 08:00
В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
Схожі новини
На завтра по всій Україні оголосили штормове попередження На завтра по всій Україні оголосили штормове попередження
21 травень, 2022, 13:27
В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди В Україні оголосили штормове попередження: в яких областях чекати негоди
27 липень, 2021, 13:22
Штормове попередження: Україна потерпатиме від поривів вітру Штормове попередження: Україна потерпатиме від поривів вітру
07 березень, 2021, 07:15
20 листопада Україна «потоне» в тумані 20 листопада Україна «потоне» в тумані
19 листопад, 2019, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 4 березня
Сьогодні, 09:35
 0
Сили оборони за добу відбили понад 150 ворожих атак. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:04
 0
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Бондарцем
Сьогодні, 08:00
 0
В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
 0
Медіа
відео
1/8