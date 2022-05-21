На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер





Про це повідомляє Укргідрометцентр.



Пориви вітру вдень сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки.



Укргідрометцентр оголосив І, тобто жовтий рівень небезпеки, у:



• Києві та Київській області;

• Чернігівській області;

• Сумській області;

• Полтавській області;

• Харківській області;

• Дніпропетровській області;

• Кіровоградській області;

• Черкаській області;

• Житомирській області;

• Вінницькій області;

• Хмельницькій області;

• Чернівецькій області;

• Рівненській області;

• Волинській області;

• Львівській області;

• Тернопільській області;

• Івано-Франківській області;

• Закарпатській області.



В Укргідрометцентрі зауважують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 березня на Волині та більшості областей синоптики оголосили штормове попередження. Причиною цього стала загроза сильних поривів вітру.Про це повідомляє Укргідрометцентр.Пориви вітру вдень сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду. Через це оголошено жовтий рівень небезпеки.Укргідрометцентр оголосив І, тобто жовтий рівень небезпеки, у:• Києві та Київській області;• Чернігівській області;• Сумській області;• Полтавській області;• Харківській області;• Дніпропетровській області;• Кіровоградській області;• Черкаській області;• Житомирській області;• Вінницькій області;• Хмельницькій області;• Чернівецькій області;• Рівненській області;• Львівській області;• Тернопільській області;• Івано-Франківській області;• Закарпатській області.В Укргідрометцентрі зауважують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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