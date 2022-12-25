Курс валют у Луцьку 4 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.98, а продають за – 41.15.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 березня готівковий курс долара становить 38.90, продають його за 39.05.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.98, а продають за – 41.15.Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,80.

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