Курс валют у Луцьку 4 березня
Сьогодні, 09:35
4 березня готівковий курс долара становить 38.90, продають його за 39.05.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.98, а продають за – 41.15.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.98, а продають за – 41.15.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,80.
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