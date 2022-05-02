Ексфутболіст-зрадник з Луцька Анатолій Тимощук хоче виграти справу в УАФ
Сьогодні, 08:20
Ексфутболіст-зрадник з Луцька Анатолій Тимощук має шанси виграти справу у Спортивному арбітражному суді проти Української асоціації футболу.
Про це повідомляє YouTube-канал KDK, передає Район.Спорт.
Нагадаємо, що Анатолій Тимощук подав до суду через те, що УАФ позбавила його усіх титулів та рекордів (футболіст був рекордсменом за кількістю матчів у футболці збірної України – 144 матчі), а також уродженця Луцька позбавили тренерської ліцензії.
Саме позбавлення ліцензії стало рушійною силою, яка спонукала Тимощука на позов до Спортивного арбітражного суду.
На думку Сергія Болотнікова Тимощук має хороші шанси на перемогу у суді, адже позбавлення всіх титулів, досягнень та ліцензії за «мовчання» не виглядає переконливим аргументом для людей, які є відносно далекими від війни в Україні.
«Жоден суд не зрозуміє за що УАФ позбавила його (Тимощука, ред.) ліценції» – зазначив Сергій.
Андрій Сеньків додав, що в УАФ не було юридичних прав для позбавлення Тимощука тренерської ліцензії.
«З точки зору юриспруденції це стовідсотково провальна історія» – сказав Андрій.
Проте журналісти зазначили, що нормальним є бажання пересічних українців позбавити Тимощука всіх здобутків, зважаючи на його позицію щодо війни в Україні.
Раніше Тимощук програв апеляції в усіх внутрішніх інстанціях.
Нагадаємо, Анатолій Тимощук з самого початку війни відмовився засуджувати Росію за напад на Україну. Він розповів, що не відчуває різниці між українцями та росіянами, їх менталітетом заявив, що поки що не збирається повертатися на Батьківщину.
У день народження Тимощука Луцька міська рада позбавила колишнього гравця збірної України звання «Почесний громадянин міста».
Українська асоціація футболу позбавила Анатолія Тимощука всіх спортивних нагород і звань, а також викреслила його з офіційних реєстрів національних збірних через мовчазну підтримку злочинних дій ватажка Кремля Володимира Путіна в Україні.
Верховна Рада України наклала санкції на відомого ексфутболіста з Луцька за підтримку агресії Росії.
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких – псевдоукраїнські та російські діячі культури. Внесено до списку і експівзахисника збірної України з футболу з Луцька Анатолія Тимощука.
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Про це повідомляє YouTube-канал KDK, передає Район.Спорт.
Нагадаємо, що Анатолій Тимощук подав до суду через те, що УАФ позбавила його усіх титулів та рекордів (футболіст був рекордсменом за кількістю матчів у футболці збірної України – 144 матчі), а також уродженця Луцька позбавили тренерської ліцензії.
Саме позбавлення ліцензії стало рушійною силою, яка спонукала Тимощука на позов до Спортивного арбітражного суду.
На думку Сергія Болотнікова Тимощук має хороші шанси на перемогу у суді, адже позбавлення всіх титулів, досягнень та ліцензії за «мовчання» не виглядає переконливим аргументом для людей, які є відносно далекими від війни в Україні.
«Жоден суд не зрозуміє за що УАФ позбавила його (Тимощука, ред.) ліценції» – зазначив Сергій.
Андрій Сеньків додав, що в УАФ не було юридичних прав для позбавлення Тимощука тренерської ліцензії.
«З точки зору юриспруденції це стовідсотково провальна історія» – сказав Андрій.
Проте журналісти зазначили, що нормальним є бажання пересічних українців позбавити Тимощука всіх здобутків, зважаючи на його позицію щодо війни в Україні.
Раніше Тимощук програв апеляції в усіх внутрішніх інстанціях.
Нагадаємо, Анатолій Тимощук з самого початку війни відмовився засуджувати Росію за напад на Україну. Він розповів, що не відчуває різниці між українцями та росіянами, їх менталітетом заявив, що поки що не збирається повертатися на Батьківщину.
У день народження Тимощука Луцька міська рада позбавила колишнього гравця збірної України звання «Почесний громадянин міста».
Українська асоціація футболу позбавила Анатолія Тимощука всіх спортивних нагород і звань, а також викреслила його з офіційних реєстрів національних збірних через мовчазну підтримку злочинних дій ватажка Кремля Володимира Путіна в Україні.
Верховна Рада України наклала санкції на відомого ексфутболіста з Луцька за підтримку агресії Росії.
Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо 119 осіб, серед яких – псевдоукраїнські та російські діячі культури. Внесено до списку і експівзахисника збірної України з футболу з Луцька Анатолія Тимощука.
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