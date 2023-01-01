Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Бондарцем

Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Бондарцем
У суботу, 4 березня, на Волині прощатимуться з військовослужбовцем Миколою Бондарцем.

Про це повідомили в Олицькій селищній раді.

"Просимо завтра о 10:40 годині, жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади, вийти, гідно зустріти траурний кортеж нашого захисника. У рідній домівці селища Олика відбудеться прощання з нашим Героєм", - йдеться в повідомленні.

Заупокійна панахида відбудеться о 12 годині в Свято-Троїцькій церкві селища Олика.

Поховають воїна на місцевому кладовищі.

Вічна та світла пам'ять Герою!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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