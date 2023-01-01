Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Бондарцем
Сьогодні, 08:00
У суботу, 4 березня, на Волині прощатимуться з військовослужбовцем Миколою Бондарцем.
Про це повідомили в Олицькій селищній раді.
"Просимо завтра о 10:40 годині, жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади, вийти, гідно зустріти траурний кортеж нашого захисника. У рідній домівці селища Олика відбудеться прощання з нашим Героєм", - йдеться в повідомленні.
Заупокійна панахида відбудеться о 12 годині в Свято-Троїцькій церкві селища Олика.
Поховають воїна на місцевому кладовищі.
Вічна та світла пам'ять Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в Олицькій селищній раді.
"Просимо завтра о 10:40 годині, жителів сіл Дерно, Хром’яків, Дідичі, селища Олика та усіх небайдужих мешканців громади, вийти, гідно зустріти траурний кортеж нашого захисника. У рідній домівці селища Олика відбудеться прощання з нашим Героєм", - йдеться в повідомленні.
Заупокійна панахида відбудеться о 12 годині в Свято-Троїцькій церкві селища Олика.
Поховають воїна на місцевому кладовищі.
Вічна та світла пам'ять Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Сьогодні на Волині прощатимуться з Героєм Миколою Бондарцем
Сьогодні, 08:00
В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
Білорусь продовжила спільні з Росією «навчання» до 13 березня
Сьогодні, 02:28
Медіа