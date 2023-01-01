29 держав приєдналися до коаліції за створення спецтрибуналу для Росії

29 держав приєдналися до коаліції за створення спецтрибуналу для Росії
Вже 29 держав приєдналися до коаліції за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомляє МЗС України, пише Громадське.

3 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів тристоронню зустріч із главами МЗС Нідерландів та Естонії у Львові. Він розповів, що цю зустріч присвятили насамперед питанню створення Спеціального трибуналу для покарання РФ. Сам процес розпочався ще минулого року.

«Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і потім була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу. До так званої основної групи — це коаліція за створення спецтрибуналу — сьогодні входять уже 29 країн <...>, зокрема одна країна з Латинської Америки», — сказав Кулеба на брифінгу.

26 січня у Празі відбулося перше установче засідання за створення цієї коаліції. Тоді у ньому взяла участь 21 держава. Наступна зустріч коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

«Переконаний, що до того часу кількість учасників коаліції ще збільшиться», — додав Кулеба.

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Теги: Росія, Україна, війна
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