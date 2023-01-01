29 держав приєдналися до коаліції за створення спецтрибуналу для Росії





Про це повідомляє МЗС України, пише



3 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів тристоронню зустріч із главами МЗС Нідерландів та Естонії у Львові. Він розповів, що цю зустріч присвятили насамперед питанню створення Спеціального трибуналу для покарання РФ. Сам процес розпочався ще минулого року.



«Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і потім була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу. До так званої основної групи — це коаліція за створення спецтрибуналу — сьогодні входять уже 29 країн <...>, зокрема одна країна з Латинської Америки», — сказав Кулеба на брифінгу.



26 січня у Празі відбулося перше установче засідання за створення цієї коаліції. Тоді у ньому взяла участь 21 держава. Наступна зустріч коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.



«Переконаний, що до того часу кількість учасників коаліції ще збільшиться», — додав Кулеба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже 29 держав приєдналися до коаліції за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.Про це повідомляє МЗС України, пише Громадське 3 березня міністр закордонних справ Українипровів тристоронню зустріч із главами МЗС Нідерландів та Естонії у Львові. Він розповів, що цю зустріч присвятили насамперед питанню створення Спеціального трибуналу для покарання РФ. Сам процес розпочався ще минулого року.«Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і потім була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу. До так званої основної групи — це коаліція за створення спецтрибуналу — сьогодні входять уже 29 країн <...>, зокрема одна країна з Латинської Америки», — сказав Кулеба на брифінгу.26 січня у Празі відбулося перше установче засідання за створення цієї коаліції. Тоді у ньому взяла участь 21 держава. Наступна зустріч коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.«Переконаний, що до того часу кількість учасників коаліції ще збільшиться», — додав Кулеба.

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