В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
У Волинському краєзнавчому музеї з'явився український стяг з підписом Головнокомандувача Валерія Залужного.
Про це Суспільному розповів завідувач відділу музею Богдан Зек.
Прапор нині розміщений поруч з іншими стягами на виставці "Україна. Війна за незалежність", яку почали формувати ще 2014-го.
"Проходило нагородження волонтерів, представників органів влади, які допомагали ЗСУ, нагороджені також були наші волиняни. Григорій Недопад (голова Волинської обласної ради – ред.) передав прапор із підписом Валерія Залужного", – розповів Богдан Зек.
Окрім прапорів до виставки "Україна. Війна за незалежність" також потрапили речі військових з Волині, уламки ракет та трофеї ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це Суспільному розповів завідувач відділу музею Богдан Зек.
Прапор нині розміщений поруч з іншими стягами на виставці "Україна. Війна за незалежність", яку почали формувати ще 2014-го.
"Проходило нагородження волонтерів, представників органів влади, які допомагали ЗСУ, нагороджені також були наші волиняни. Григорій Недопад (голова Волинської обласної ради – ред.) передав прапор із підписом Валерія Залужного", – розповів Богдан Зек.
Окрім прапорів до виставки "Україна. Війна за незалежність" також потрапили речі військових з Волині, уламки ракет та трофеї ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО
Сьогодні, 06:19
Білорусь продовжила спільні з Росією «навчання» до 13 березня
Сьогодні, 02:28
Медіа