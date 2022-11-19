В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО

Валерія Залужного.



Про це Богдан Зек.



Прапор нині розміщений поруч з іншими стягами на виставці "Україна. Війна за незалежність", яку почали формувати ще 2014-го.



"Проходило нагородження волонтерів, представників органів влади, які допомагали ЗСУ, нагороджені також були наші волиняни. Григорій Недопад (голова Волинської обласної ради – ред.) передав прапор із підписом Валерія Залужного", – розповів Богдан Зек.



Окрім прапорів до виставки "Україна. Війна за незалежність" також потрапили речі військових з Волині, уламки ракет та трофеї ЗСУ.



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