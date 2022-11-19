В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО

В експозиції Волинського краєзнавчого музею з'явився прапор з підписом Залужного. ВІДЕО
У Волинському краєзнавчому музеї з'явився український стяг з підписом Головнокомандувача Валерія Залужного.

Про це Суспільному розповів завідувач відділу музею Богдан Зек.

Прапор нині розміщений поруч з іншими стягами на виставці "Україна. Війна за незалежність", яку почали формувати ще 2014-го.

"Проходило нагородження волонтерів, представників органів влади, які допомагали ЗСУ, нагороджені також були наші волиняни. Григорій Недопад (голова Волинської обласної ради – ред.) передав прапор із підписом Валерія Залужного", – розповів Богдан Зек.

Окрім прапорів до виставки "Україна. Війна за незалежність" також потрапили речі військових з Волині, уламки ракет та трофеї ЗСУ.

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Теги: Волинь, музей, прапор, Залужний
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