Пришкільний інтернат на Волині реконструюють під житло для переселенців. ВІДЕО





Про це розповів Олександр Ковальчук.



Приміщення збудоване у 1975-му році, знаходиться на балансі місцевого ліцею.



Як розповів директор Тростянецького ліцею Микола Глинський, приміщення, у якому проживали орієнтовно сотня дітей з навколишніх сіл, давно пустує.



"Тут були усі умови і пральня, і їдальня на місці, цілодобово дітки проживали. Коли побудували нові школи в Озері, в Журавичах, в Годомичах, то потреба в цьому приміщенні відпала", – говорить директор.



Згідно з планом в колишньому інтернаті планують організувати 18 квартир, кожна – по 24 квадратні метри.



Зі слів виконроба Владислава Гонтара, на місці залишать зовнішні та несучі стіни. Решту частин конструкцій демонтували.



"Демонтаж підлоги, стяжки, штукатурки, старих перегородок, віконних та дверних прорізів, опалення, каналізації – повністю демонтаж старих комунікацій. Основні зараз роботи – розпланування приміщень, мурування перегородок, замуровування прорізів", – розповів виконроб.



На даху – роблять залізобетонний шар, якій зміцнює конструкцію. Як розповів Олександр Ковальчук, інтернат реконструюють в рамках програми Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО "Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури".



Загальна вартість об'єкта – 60 мільйонів гривень. "Всі кошти грантові, гроші Євросоюзу. Тут нашої дольової участі буде тільки в ремонті шкільної їдальні, яка знаходиться в даному приміщенні", – додав міський голова. Скільки це буде коштувати бюджету наразі невідомо.



Будинок планують здати в експлуатацію до першого вересня цього року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Тростянець Ківерцівської громади реконструюють пришкільний інтернат під квартири для внутрішньо переміщених осіб.Про це розповів Суспільному міський головаПриміщення збудоване у 1975-му році, знаходиться на балансі місцевого ліцею.Як розповів директор Тростянецького ліцею, приміщення, у якому проживали орієнтовно сотня дітей з навколишніх сіл, давно пустує."Тут були усі умови і пральня, і їдальня на місці, цілодобово дітки проживали. Коли побудували нові школи в Озері, в Журавичах, в Годомичах, то потреба в цьому приміщенні відпала", – говорить директор.Згідно з планом в колишньому інтернаті планують організувати 18 квартир, кожна – по 24 квадратні метри.Зі слів виконроба, на місці залишать зовнішні та несучі стіни. Решту частин конструкцій демонтували."Демонтаж підлоги, стяжки, штукатурки, старих перегородок, віконних та дверних прорізів, опалення, каналізації – повністю демонтаж старих комунікацій. Основні зараз роботи – розпланування приміщень, мурування перегородок, замуровування прорізів", – розповів виконроб.На даху – роблять залізобетонний шар, якій зміцнює конструкцію. Як розповів Олександр Ковальчук, інтернат реконструюють в рамках програми Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО "Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури".Загальна вартість об'єкта – 60 мільйонів гривень. "Всі кошти грантові, гроші Євросоюзу. Тут нашої дольової участі буде тільки в ремонті шкільної їдальні, яка знаходиться в даному приміщенні", – додав міський голова. Скільки це буде коштувати бюджету наразі невідомо.Будинок планують здати в експлуатацію до першого вересня цього року.

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