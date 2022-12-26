Пришкільний інтернат на Волині реконструюють під житло для переселенців. ВІДЕО
Сьогодні, 03:31
У селі Тростянець Ківерцівської громади реконструюють пришкільний інтернат під квартири для внутрішньо переміщених осіб.
Про це розповів Суспільному міський голова Олександр Ковальчук.
Приміщення збудоване у 1975-му році, знаходиться на балансі місцевого ліцею.
Як розповів директор Тростянецького ліцею Микола Глинський, приміщення, у якому проживали орієнтовно сотня дітей з навколишніх сіл, давно пустує.
"Тут були усі умови і пральня, і їдальня на місці, цілодобово дітки проживали. Коли побудували нові школи в Озері, в Журавичах, в Годомичах, то потреба в цьому приміщенні відпала", – говорить директор.
Згідно з планом в колишньому інтернаті планують організувати 18 квартир, кожна – по 24 квадратні метри.
Зі слів виконроба Владислава Гонтара, на місці залишать зовнішні та несучі стіни. Решту частин конструкцій демонтували.
"Демонтаж підлоги, стяжки, штукатурки, старих перегородок, віконних та дверних прорізів, опалення, каналізації – повністю демонтаж старих комунікацій. Основні зараз роботи – розпланування приміщень, мурування перегородок, замуровування прорізів", – розповів виконроб.
На даху – роблять залізобетонний шар, якій зміцнює конструкцію. Як розповів Олександр Ковальчук, інтернат реконструюють в рамках програми Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО "Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури".
Загальна вартість об'єкта – 60 мільйонів гривень. "Всі кошти грантові, гроші Євросоюзу. Тут нашої дольової участі буде тільки в ремонті шкільної їдальні, яка знаходиться в даному приміщенні", – додав міський голова. Скільки це буде коштувати бюджету наразі невідомо.
Будинок планують здати в експлуатацію до першого вересня цього року.
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Про це розповів Суспільному міський голова Олександр Ковальчук.
Приміщення збудоване у 1975-му році, знаходиться на балансі місцевого ліцею.
Як розповів директор Тростянецького ліцею Микола Глинський, приміщення, у якому проживали орієнтовно сотня дітей з навколишніх сіл, давно пустує.
"Тут були усі умови і пральня, і їдальня на місці, цілодобово дітки проживали. Коли побудували нові школи в Озері, в Журавичах, в Годомичах, то потреба в цьому приміщенні відпала", – говорить директор.
Згідно з планом в колишньому інтернаті планують організувати 18 квартир, кожна – по 24 квадратні метри.
Зі слів виконроба Владислава Гонтара, на місці залишать зовнішні та несучі стіни. Решту частин конструкцій демонтували.
"Демонтаж підлоги, стяжки, штукатурки, старих перегородок, віконних та дверних прорізів, опалення, каналізації – повністю демонтаж старих комунікацій. Основні зараз роботи – розпланування приміщень, мурування перегородок, замуровування прорізів", – розповів виконроб.
На даху – роблять залізобетонний шар, якій зміцнює конструкцію. Як розповів Олександр Ковальчук, інтернат реконструюють в рамках програми Північної екологічної фінансової корпорації НЕФКО "Реконструкція та відновлення муніципальної інфраструктури".
Загальна вартість об'єкта – 60 мільйонів гривень. "Всі кошти грантові, гроші Євросоюзу. Тут нашої дольової участі буде тільки в ремонті шкільної їдальні, яка знаходиться в даному приміщенні", – додав міський голова. Скільки це буде коштувати бюджету наразі невідомо.
Будинок планують здати в експлуатацію до першого вересня цього року.
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