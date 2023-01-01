Білорусь продовжила спільні з Росією «навчання» до 13 березня
Сьогодні, 02:28
Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів, тобто до 13 березня.
Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".
Загальна кількість продовжень склала 45 тижнів. "Гаюн" пише, що ЗС Білорусі "покращують навички, стають більш підготовленими до оборони", але як і раніше, вони "не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду".
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Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".
За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".
Загальна кількість продовжень склала 45 тижнів. "Гаюн" пише, що ЗС Білорусі "покращують навички, стають більш підготовленими до оборони", але як і раніше, вони "не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду".
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