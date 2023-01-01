Білорусь продовжила спільні з Росією «навчання» до 13 березня





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За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".



Загальна кількість продовжень склала 45 тижнів. "Гаюн" пише, що ЗС Білорусі "покращують навички, стають більш підготовленими до оборони", але як і раніше, вони "не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Білорусь продовжила спільні навчання з Росією ще на десять днів, тобто до 13 березня.Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".За даними моніторингової групи, про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, адже, за її даними, 4-5 березня стануть вихідними для деяких полігонів, інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви, зокрема: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Ліснівський".Загальна кількість продовжень склала 45 тижнів. "Гаюн" пише, що ЗС Білорусі "покращують навички, стають більш підготовленими до оборони", але як і раніше, вони "не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду".

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