4 березня на Волині: гортаючи календар
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День народження сьогодні відзначає голова правління ВАТ «Готель Україна» Борис Добровольський.
Також особисте свято сьогодні у прес-офіцера Управління Служби безпеки України у Волинській області Іванни Поліщук та волонтерки Любави Казмірчук.
Іменинники 4 березня – Архип, Євген, Макар, Максим.
Вітаємо їх усіх зі святковим днем, бажаємо здоров’я, достатку та життєвих перемог.
День професійного сержанта в Україні. Це професійне свято було започатковане з метою підтримки і підвищення престижу військової служби за контрактом на посаді сержантського і старшинського складу, а також подальшого патріотичного виховання військових кадрів України.
4 березня 2011 року у Шацьку відкрили районну поліклініку. Її будівництво велося ще з 1996-го. Через відсутність коштів спорудження об’єкта тимчасово припинялось.
Народився Михайло Вербицький (1815). Автор гімну України «Ще не вмерла Україна». Український композитор, хоровий диригент, священник УГКЦ, громадський діяч.
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Також особисте свято сьогодні у прес-офіцера Управління Служби безпеки України у Волинській області Іванни Поліщук та волонтерки Любави Казмірчук.
Іменинники 4 березня – Архип, Євген, Макар, Максим.
Вітаємо їх усіх зі святковим днем, бажаємо здоров’я, достатку та життєвих перемог.
День професійного сержанта в Україні. Це професійне свято було започатковане з метою підтримки і підвищення престижу військової служби за контрактом на посаді сержантського і старшинського складу, а також подальшого патріотичного виховання військових кадрів України.
4 березня 2011 року у Шацьку відкрили районну поліклініку. Її будівництво велося ще з 1996-го. Через відсутність коштів спорудження об’єкта тимчасово припинялось.
Народився Михайло Вербицький (1815). Автор гімну України «Ще не вмерла Україна». Український композитор, хоровий диригент, священник УГКЦ, громадський діяч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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