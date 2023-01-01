«Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим
Сьогодні, 01:06
Житель селища Олика Микола Мартинюк віддав власний повнопривідний автомобіль, марки "ЛуАЗ" нацгвардійцям. Авто має високу прохідність по бездоріжжю.
Про це розповів Суспільному житель селища Володимир Хевзюк.
"Волинянка" стояла у гаражі декілька років і потребувала ремонту.
Пенсіонер Микола Мартинюк працював у місцевій пожежній частині. Був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, кілька років тому у нього стався інсульт. Сам поремонтувати авто він не міг.
"До мене зателефонував товариш з Києва. Він разом з друзями ремонтує повнопривідні автівки та передає їх військовим. Запитав: "Чи ні в кого з моїх знайомих такої немає", – розповідає Володимир Хевзюк.
Автомобіль полагодять та віддадуть на потреби 5-ї роти Національної гвардії.
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Про це розповів Суспільному житель селища Володимир Хевзюк.
"Волинянка" стояла у гаражі декілька років і потребувала ремонту.
Пенсіонер Микола Мартинюк працював у місцевій пожежній частині. Був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, кілька років тому у нього стався інсульт. Сам поремонтувати авто він не міг.
"До мене зателефонував товариш з Києва. Він разом з друзями ремонтує повнопривідні автівки та передає їх військовим. Запитав: "Чи ні в кого з моїх знайомих такої немає", – розповідає Володимир Хевзюк.
Автомобіль полагодять та віддадуть на потреби 5-ї роти Національної гвардії.
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