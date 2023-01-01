«Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим

«Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим
Житель селища Олика Микола Мартинюк віддав власний повнопривідний автомобіль, марки "ЛуАЗ" нацгвардійцям. Авто має високу прохідність по бездоріжжю.

Про це розповів Суспільному житель селища Володимир Хевзюк.

"Волинянка" стояла у гаражі декілька років і потребувала ремонту.

Пенсіонер Микола Мартинюк працював у місцевій пожежній частині. Був ліквідатором аварії на Чорнобильській АЕС, кілька років тому у нього стався інсульт. Сам поремонтувати авто він не міг.

"До мене зателефонував товариш з Києва. Він разом з друзями ремонтує повнопривідні автівки та передає їх військовим. Запитав: "Чи ні в кого з моїх знайомих такої немає", – розповідає Володимир Хевзюк.
«Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим

Автомобіль полагодять та віддадуть на потреби 5-ї роти Національної гвардії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, автомобіль, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим
Сьогодні, 01:06
4 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 3 березня
03 березень, 23:18
В Україну повернули тіло загиблого на «Азовсталі» Героя з Луцька Андрія Ніколайчука
03 березень, 22:46
Чи вимикатимуть на Волині світло завтра, 4 березня
03 березень, 22:13
Схожі новини
«Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим «Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим
03 березень, 01:06
З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО З села на Волині щотижня відправляють допомогу бійцям на Схід. ВІДЕО
20 лютий, 10:10
Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink. ФОТО Волиньрада відправила на передову позашляховик і Starlink. ФОТО
08 лютий, 14:45
У Луцьку волонтери майструють бездимні мінібуржуйки для армії. ВІДЕО У Луцьку волонтери майструють бездимні мінібуржуйки для армії. ВІДЕО
05 лютий, 20:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Волинянка» від волинянина: чоловік віддав власний автомобіль військовим
Сьогодні, 01:06
 0
4 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 3 березня
03 березень, 23:18
 0
В Україну повернули тіло загиблого на «Азовсталі» Героя з Луцька Андрія Ніколайчука
03 березень, 22:46
 0
Чи вимикатимуть на Волині світло завтра, 4 березня
03 березень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8