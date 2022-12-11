Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу

Анатолій Тимощук, який є уродженцем Луцька, намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів та відсторонення від українського футболу. Апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу ексфутболіста.



Про це



"У задоволенні апеляційної скарги Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ від 11 березня 2022 року відмовлено в повному обсязі. Апеляційний комітет УАФ залишив дане рішення без змін.



Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді у м. Лозанна", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що КДК УАФ вирішив:



— заборонити Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно;



— позбавити всіх титулів у чемпіонаті України, Кубку України, Суперкубку України;



— рекомендувати Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA;



— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення всіх державних нагород та почесних звань.



Із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну



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