Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу
Сьогодні, 10:10
Колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук, який є уродженцем Луцька, намагався оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу про позбавлення його усіх титулів та відсторонення від українського футболу. Апеляційний комітет УАФ відхилив скаргу ексфутболіста.
Про це повідомляють у пресслужбі УАФ.
"У задоволенні апеляційної скарги Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ від 11 березня 2022 року відмовлено в повному обсязі. Апеляційний комітет УАФ залишив дане рішення без змін.
Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді у м. Лозанна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що КДК УАФ вирішив:
— заборонити Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно;
— позбавити всіх титулів у чемпіонаті України, Кубку України, Суперкубку України;
— рекомендувати Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA;
— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення всіх державних нагород та почесних звань.
Із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимощук, колишній капітан збірної України, продовжує свою співпрацю з клубом агресора.
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Про це повідомляють у пресслужбі УАФ.
"У задоволенні апеляційної скарги Анатолія Тимощука на рішення КДК УАФ від 11 березня 2022 року відмовлено в повному обсязі. Апеляційний комітет УАФ залишив дане рішення без змін.
Рішення Апеляційного комітету УАФ може бути оскаржене у Спортивному арбітражному суді у м. Лозанна", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що КДК УАФ вирішив:
— заборонити Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно;
— позбавити всіх титулів у чемпіонаті України, Кубку України, Суперкубку України;
— рекомендувати Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA;
— доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення всіх державних нагород та почесних звань.
Із моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тимощук, колишній капітан збірної України, продовжує свою співпрацю з клубом агресора.
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