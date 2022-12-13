Забрали нагороди і заборонили в`їзд: які санкції отримав волинянин Тимощук від РНБО

Екс-капітан збірної України, колишній гравець «Волині», «Шахтаря», «Баварії», чинний асистент головного тренера російського ФК «Зеніт» волинянин Анатолій Тимощук потрапив під санкції РНБО.Указ опубліковний на сайті глави держави.Ми писали про те, щоЗагалом уродженець Луцька отримав 14 різних обмежень. Розповімо детальніше, яких саме:1) блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;2) обмеження торговельних операцій (повне припинення);3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);4) запобігання виведенню капіталів за межі України;5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);9) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом (повна заборона);10) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;12) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України;13) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;14) заборона на набуття у власність земельних ділянок.Як відомо, зпочатку повномасштабного вторгнення Анатолій Тимощук продовжує працювати в Росії і жодного слова не висловився проти злчинів путінськогорежиму та окупаційної армії.Для фанатів "Зеніту" Тимощук розповів, що, незабаром його слова було видалено з усіх джерел.У березні