Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні

Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні
Уродженець Луцька, футболіст Анатолій Тимощук прокоментував війну в Україні і заявив, що поки що не збирається повертатися на Батьківщину.

Про це пише видання «Таблоїд Волині».

Анатолій дав інтерв'ю фанатському руху футбольного клубу «Зеніт», в якому він працює помічником головного тренера.

Тимощук розповів, що не відчуває різниці між українцями та росіянами, їх менталітетом, а «Зеніт» - його дім, і поки що його там усе влаштовує.

А щодо критики у свою адресу за те, що не підтримав Україну після повномасштабного вторгення Росії, відповів:

«Люди завжди будуть говорити і погане, і добре, а ті, хто говорить, який я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну України і скільки користі їй приніс. Те, що я мовчу про СВО, не говорить про те, що я підтримую її або ні. У кожного є своя позиція, моя - в тому, що не все так однозначно, тому я стараюсь про це не говорити», – сказав Тимощук.

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Теги: Тимощук, футболіст, війна, Росія, Україна, Луцьк
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