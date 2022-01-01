Чому лопають судини в оці та що з цим робити





Про це повідомляє



Але насправді це абсолютно безпечно та може статися з кожним. Кон'юнктива – це тонка плівка, яка покриває білу частину ока, склеру. У кон'юнктиві багато маленьких судин, вони тендітні і легко лопають.



Коли таке відбувається, кров може потрапити на склеру та зафарбувати її частину у яскраво-червоний колір. На відміну від ранки на шкірі кров не засихає, а повільно абсорбується, тому око залишається червоним досить довго.



Причини розриву судин в оці



Оскільки судини в оці тендітні, вони лопаються з багатьох причин. Одна з них – сильне напруження, таке трапляється при:



- кашлі;

- чханні;

- запорі;

- сильній блювоті.



Ще судина може луснути, якщо в око щось потрапило або людина його сильно потерла. При цьому немає жодного болю чи інших симптомів, проблема виявляється лише при погляді у дзеркало.



Саме через відсутність видимої причини людям здається, що це ознака якоїсь прихованої хвороби, наприклад, підвищеного очного тиску. Але це не так.



Очний тиск не має відношення до судин, він підтримується внутрішньою рідиною ока. Якщо цієї рідини стає занадто багато, тиск підвищується. Це один із факторів розвитку глаукоми – небезпечної хвороби, яка може призвести до втрати зору.



Що робити



За даними Американської академії офтальмології, немає способів прискорити загоєння судини, яка лопнула. Воно може зайняти до двох тижнів і не потребує допомоги лікарів. Також не потрібно застосовувати краплі для зниження тиску очей – ці засоби прописує лікар при глаукомі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Судина, яка лопнула в оці, виглядає лякаюче: яскраво-червона пляма, а іноді все око ніби заповнене кров'ю. Називається по-науковому також страшно: субкон'юнктивальний крововилив.Про це повідомляє 24 канал. Але насправді це абсолютно безпечно та може статися з кожним. Кон'юнктива – це тонка плівка, яка покриває білу частину ока, склеру. У кон'юнктиві багато маленьких судин, вони тендітні і легко лопають.Коли таке відбувається, кров може потрапити на склеру та зафарбувати її частину у яскраво-червоний колір. На відміну від ранки на шкірі кров не засихає, а повільно абсорбується, тому око залишається червоним досить довго.Оскільки судини в оці тендітні, вони лопаються з багатьох причин. Одна з них – сильне напруження, таке трапляється при:- кашлі;- чханні;- запорі;- сильній блювоті.Ще судина може луснути, якщо в око щось потрапило або людина його сильно потерла. При цьому немає жодного болю чи інших симптомів, проблема виявляється лише при погляді у дзеркало.Саме через відсутність видимої причини людям здається, що це ознака якоїсь прихованої хвороби, наприклад, підвищеного очного тиску. Але це не так.Очний тиск не має відношення до судин, він підтримується внутрішньою рідиною ока. Якщо цієї рідини стає занадто багато, тиск підвищується. Це один із факторів розвитку глаукоми – небезпечної хвороби, яка може призвести до втрати зору.За даними Американської академії офтальмології, немає способів прискорити загоєння судини, яка лопнула. Воно може зайняти до двох тижнів і не потребує допомоги лікарів. Також не потрібно застосовувати краплі для зниження тиску очей – ці засоби прописує лікар при глаукомі.

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