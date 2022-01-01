У Мелітополі стався вибух у лігві окупантів
Сьогодні, 02:00
Унаслідок ударів по базах ворога у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 10 грудня загинуло багато росіян.
Про це повідомив у Telegram мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х", - зазначив мер.
Федоров розповів, що, за словами місцевих жителів, підсмажилося близько 200 окупантів.
Поранених загарбників везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
"Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. Деякі "швидкі" завертають до моргу.
Росіяни намагаються приховати масштаб своїх втрат. Окупанти говорять лише про 2 загиблих і 10 поранених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив у Telegram мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х", - зазначив мер.
Федоров розповів, що, за словами місцевих жителів, підсмажилося близько 200 окупантів.
Поранених загарбників везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.
"Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. Деякі "швидкі" завертають до моргу.
Росіяни намагаються приховати масштаб своїх втрат. Окупанти говорять лише про 2 загиблих і 10 поранених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Мелітополі стався вибух у лігві окупантів
Сьогодні, 02:00
Волинян попередили про погіршення погоди
Сьогодні, 00:46
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 10 грудня
10 грудень, 23:22
Росіяни влучили у пологове відділення лікарні в Херсоні
10 грудень, 22:30
Медіа