У Мелітополі стався вибух у лігві окупантів

Унаслідок ударів по базах ворога у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 10 грудня загинуло багато росіян.Про це повідомив у Telegram мелітопольський міський голова"Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х", - зазначив мер.Федоров розповів, що, за словами місцевих жителів, підсмажилося близько 200 окупантів.Поранених загарбників везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць."Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. Деякі "швидкі" завертають до моргу.Росіяни намагаються приховати масштаб своїх втрат. Окупанти говорять лише про 2 загиблих і 10 поранених.