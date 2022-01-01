У Мелітополі стався вибух у лігві окупантів

У Мелітополі стався вибух у лігві окупантів
Унаслідок ударів по базах ворога у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ввечері 10 грудня загинуло багато росіян.

Про це повідомив у Telegram мелітопольський міський голова Іван Федоров.

"Після вечірніх ударів по рашистських базах у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х", - зазначив мер.

Федоров розповів, що, за словами місцевих жителів, підсмажилося близько 200 окупантів.

Поранених загарбників везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць.

"Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони. Деякі "швидкі" завертають до моргу.

Росіяни намагаються приховати масштаб своїх втрат. Окупанти говорять лише про 2 загиблих і 10 поранених.

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Теги: Мелітополь, окупанти, вибух
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