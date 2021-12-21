Волинян попередили про погіршення погоди





Про це



Очікується мокрий сніг, дощ, ожеледь та туман.



«11 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади (мокрий сніг та дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у більшості північних та центральних областей туман, видимість 200-500 м. Це - І рівень небезпечності, жовтий», - йдеться у дописі.



Попереджають, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники попереджають волинян про погіршення погодних умов у неділю, 11 грудня.Про це повідомляє ДСНС України.Очікується мокрий сніг, дощ, ожеледь та туман.«11 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади (мокрий сніг та дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у більшості північних та центральних областей туман, видимість 200-500 м. Це - І рівень небезпечності, жовтий», - йдеться у дописі.Попереджають, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію