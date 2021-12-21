Волинян попередили про погіршення погоди

Волинян попередили про погіршення погоди
Рятувальники попереджають волинян про погіршення погодних умов у неділю, 11 грудня.

Про це повідомляє ДСНС України.

Очікується мокрий сніг, дощ, ожеледь та туман.

«11 грудня у Волинській, Рівненській, Львівській та Закарпатській областях значні опади (мокрий сніг та дощ), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; вночі та вранці у більшості північних та центральних областей туман, видимість 200-500 м. Це - І рівень небезпечності, жовтий», - йдеться у дописі.

Попереджають, що погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг, вулиць. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.

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Теги: погіршення погоди, Волинь
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