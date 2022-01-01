Добрі новини від ВолиньPost за 10 грудня

у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 10 грудня.Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила 93 760 військових.Загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно склали:▪️ особового складу - близько 93 760 (+370) осіб ліквідовано,▪️ танків - 2940 (+3) од.▪️ бойових броньованих машин - 5917 (+5) од.,▪️ артилерійських систем - 1927 (+1) од.,▪️ РСЗВ - 397 (+2) од.▪️ засоби ППО - 211 (+0) од.,▪️ літаків - 281 (+0) од.,▪️ вертольотів - 264 (+0) од.,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1603 (+0),▪️ крилаті ракети - 592 (+0),▪️ кораблі/катери - 16 (+0) од.,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн - 4535 (+4) од.,▪️ спеціальна техніка - 167 (+3).8 років тому, 10 грудня 2014 року, у вирі війни, народилася 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого."8 років ми незламним щитом стоїмо на межі війни та миру! 8 років Князівські воїни знищують ворога, захищаючи незалежність України та свободу її народу! 8 років і, особливо, 9 місяців 2022-го, нам не було легко на жодному з напрямків фронту, на Київщині й Житомирщині, на Миколаївщині і Запоріжжі, на Донбасі і Харківщині. І ми знаємо, що легко не буде. Але і тоді, і зараз, і в майбутньому ми, твердою рукою тримаючи зброю, йдемо вперед, нищимо ворога, відвойовуємо те, що в нас намагаються відібрати й спаплюжити.Ми не знаємо, як у майбутньому називатимуть цю війну історики. Але ми завжди пам’ятимемо побратимів, яких вона в нас забрала. Коли закінчиться війна, ми запалимо свічі пам’яті за кожним із них. А поки що нехай допомагають нам із Небесного війська", - йдеться в повідомленні.З 24 лютого по 30 листопада бюджетні заклади Волині придбали щонайменше 290 генераторів і мініелектростанцій на понад 54,5 мільйона гривень. Та, схоже, пік попиту на альтернативні джерела живлення ще попереду. Наявність альтернативних джерел електроживлення в закладах соціальної інфраструктури та бізнесу стала запорукою виживання, у домогосподарствах – взагалі розкішшю. Загроза блекауту також активізувала попит на різноманітні акумулятори, інвертори, ліхтарики, свічки і, звісно, пальне. Бізнес, який може забезпечити цей попит, почувається більш впевнено в завтрашньому дні.У центр управління відходами «Чистий Луцьк» просять приносити бляшанки та інші матеріали для виготовлення окопних свічок."Потреба в окопних свічках для наших воїнів постійно зростає. До нас звернулися безпосередньо самі військові, також постійно просять матеріали для виготовлення свічок і волонтери. Тому, любі відвідувачі Центру управління відходами "Чистий Луцьк", як будете привозити нам побутове сміття, не забувайте про бляшанки! Також актуальні потреби на віск, парафін, картон, одяг", - йдеться в повідомленні.Благодійний ярмарок виробів, виготовлених власноруч, відбувся у Луцькому ліцеї № 14 імені Василя Сухомлинського. Учні збирають гроші на дрон для військових.Благодійні ярмарки у ліцеї, з метою збору грошей на потреби військових, організовують не вперше. На нинішньому ярмарку продали пів сотні виробів, за них вторгували дев'ять тисяч гривень. На попередньому вторгували – 11 тисяч. Усю суму об’єднають із зібраними раніше грішми та передадуть волонтерам на купівлю дрона.