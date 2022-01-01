Як Волинь запасається генераторами





За допомогою системи публічних закупівель «Prozorro» Центр журналістських розслідувань



Слово «Блекаут» увійшло в активний ужиток в Україні з середини осені 2022-го. А пік пошукових запитів в інтернеті, за даними Google Trends, припав на 20-26 листопада. Яке воно життя в темряві і до цього добре знали люди з окупованих територій. З початку повномасштабного вторгнення Росія тероризувала українців захоплюючи наші ГЕС, АЕС і ТЕС. А 10 жовтня у відповідь на нібито підрив Керченського мосту в Криму вперше здійснила масовий обстріл об’єктів енергетики.



Після цього прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив українців, що їм слід готуватися до важкої зими, запасаючись свічками, ліхтариками, батарейками і теплим одягом. А віце-прем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала тих, хто виїхав за кордон, не поспішати з поверненням на батьківщину.



«Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія», – заявила посадовиця.



Спочатку влада просила українців самих заощаджувати електроенергію, але обстріли тривали і в кінці жовтня фактично по всій Україні розпочалися віялові відключення електроенергії. У когось світла не було 2 години на день, а в когось і 4-8 годин. Волинь не стала винятком.



Не забарилися і перші прильоти по об’єктах енергетики на Волині. 22 жовтня пролунали вибухи в Луцьку і Ковелі. Окрім світла в обох містах відключили від живлення котельні, зникла гаряча вода. Поступово відновили електропостачання, а з ним і решту комунальних вигод.



Попри численні попередження від влади, ніхто не міг спрогнозувати масштаб ймовірного блекауту. Мініелектростанції зникли з магазинів вже на початку листопада. А ціни на них у порівнянні з аналогічним періодом у 2021-ому зросли більш як вдвічі. Дефіцит генераторів і акумуляторів зачепив не тільки Україну. У сусідній Польщі, до прикладу, спостерігається подібна картина.



9-го листопада Кабінет міністрів України вніс до переліку товарів вільних від ввізного мита та податку на додану вартість акумулятори та генератори. Таким чином уряд сподівається задовольнити попит населення та зменшити ціни на відповідну продукцію.



15-го листопада Росія завдала повторного масового удару. Це була найбільш потужна атака по критичній інфраструктурі країни. На Волині знову прилетіло у Ковель. Загалом того дня без електропостачання залишились понад 7 мільйонів абонентів у 17 областях. Відтак попит на мініелектростанції побив усі рекорди.



Генераторна лихоманка



Протягом 2021-го в системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано дані про 27 закупівель генераторів на трохи більше як 5,6 мільйона гривень. А цьогоріч з 24 лютого по 30 листопада державні і комунальні заклади області опублікували в системі 204 повідомлення про закупівлі генераторів та мініелектростанцій. З них 152 завершились контрактами на загальну суму понад 54,58 мільйона гривень. Тобто коштів у порівнянні з мирним роком витратять на ці цілі приблизно вдесятеро більше.



І хоча генератори активно купували протягом усього року, та в листопаді почалася генераторна лихоманка. У системі публічних закупівель опублікували 116 оголошень про намір придбання, або про сам факт закупівлі відповідного обладнання. Шість оголошених у листопаді торгів на понад 3,5 мільйона гривень станом на 5-те грудня ще тривали, а сімнадцять закупівель відмінили. Майже скрізь причиною вказана відсутність пропозицій. І це при тому, що уряд дозволив продавцям подаватися на торги навіть з ціною вищою від заявленої замовником. А покупцям проводити торги за наявності хоча б одного учасника.



Проаналізувати конкуренцію на ринку генераторів і, навіть, ціни практично нереально, адже в електронній системі часто опубліковані лише оголошення про закупівлі, без розміщення договорів, специфікації і навіть без технічних характеристик бажаного товару.



«На жаль, на сьогоднішній день замовник, укладаючи договір без проведення закупівлі, має право просто оприлюднити звіт про те, що уклав договір про закупівлю чогось з таким-то підприємцем на таку суму. Сам договір можна взагалі не завантажувати в систему «Prozorro». Мені це не подобається, громадськість не має повної інформації, що саме закупили. Тут можуть бути корупційні ризики. З процедурної точки зору вони нічого не порушують і ми не можемо називати це порушенням», – констатує експерт у сфері закупівель, виконавчий директор Центру громадського моніторингу та досліджень Юрій Кузько.



З оприлюдненої інформації можна зробити висновок, що станом на 30 листопада найбільше витратилось за один раз комунальне підприємство «Ковельводоканал», яке одразу придбало 12 потужних дизельних генераторів на понад 9 мільйонів 655 тисяч гривень у приватного підприємства «Гідрогазкомплект». На другій сходинці за вартістю закупівлі – «Ковельтепло». Підприємство за один раз придбало 11 генераторів за 4 мільйони 280 тисяч гривень. Серед них 8 дизельних і 3 бензинові. Варто зауважити, що «Ковельтепло» протягом року 5 разів купувало генератори через «Prozorro», загалом витративши на джерела альтернативного живлення понад 8 мільйонів 567 тисяч гривень.



На початку листопада Підгайцівська сільська рада придбала 22 генератори на майже 3 мільйони 950 тисяч гривень. Загалом з 24 лютого орган місцевого самоврядування тричі публікував повідомлення про успішну закупівлю генераторів на 4 мільйони 33 тисячі гривень.



Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у листопаді закуплявся тричі. Загальна сума коштів, що їх планують витратити на генератори сягнула 5 мільйонів 573 тисячі гривень. Усі угоди департамент уклав з ТОВ «Тех-Інжиніринг».



Загалом найчастіше обладнанням для забезпечення альтернативного живлення закуплялись у гіпермаркетах «Епіцентр» – 13 разів і «Нова лінія» – 5 разів, фізичних осіб-підприємців Андрія Пасічника з Луцька – 10 разів та Олександра Загури з Ковельщини – 6 разів.



Одні закупівельники відповідально поставились до процесу: провели відкриті торги і опублікували договори, інші не вказали навіть технічних характеристик бажаного товару, зіславшись на Українську визвольну війну. Крім того, деякі підприємці у специфікації до договору пишуть просто «Генератор». Тож відсортувати обладнання, яке купувалося для забезпечення життєдіяльності об’єктів соціальної сфери, від звичайних автомобільних генераторів можна лише приблизно, за ціною.



На основі тих даних, в яких таки вказали характеристики придбаного обладнання, можна зробити висновок, що в момент пікового попиту у жовтні-листопаді 2022-го бюджетні заклади Волині купували генератори і мініелектростанції потужністю 5,5 кВт за ціною від 52 тисяч гривень, на 7 кВт – від 62 тисяч гривень, а на 35 кВт – за 400 тисяч гривень.



Увагу «Сили правди» привернули дві закупівлі, де в результаті відкритих торгів перемогли контрагенти з дорожчими пропозиціями. Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні провів відкриті торги, на які свої пропозиції подала підприємець з Луцької громади Світлана Гордійчук та Товариство з обмеженою відповідальністю «Маст Компані». У результаті останнє перемогло, запропонувавши відповідний товар за ціною 1 мільйон 170 тисяч гривень. Це аж на 70 тисяч гривень дорожче від ціни, яку запропонувала Світлана Гордійчук.



Волинська обласна прокуратура ще в жовтні купувала дизельний генератор «Кама» на 9,4 кВт за 79 тисяч гривень у підприємиці Наталії Зерній, відхиливши на торгах дешевшу на 4 тисячі гривень пропозицію від Андрія Балаєва. Крім того, прокуратура тричі невдало намагалася купити генератори через систему «Prozorro», а один договір від 23 лютого взагалі розірвали.



У Волинській обласній прокуратурі кажуть, що закупівлі генераторів для бюджетних установ це справжній квест.



«На той момент, коли ми шукали ці генератори, їх на Волині взагалі не було, – коментує відповідальний за закупівлі в прокуратурі Іван Присяжний. – Шукали по всій Україні. Передивились з десяток інтернет-магазинів. На сайті пише: «Товар є в наявності», але є примітка «Уточняйте в менеджерів». А менеджер каже: «Чекайте місяць».



В «Prozorro Market» інформація виявилась застарілою. Ми навіть дзвонили до постачальників, казали їм, щоб вони оновлювали інформацію. Але ж час такий, то світла не було, то інтернету. В такій ситуації ми опинилися.



Нам, щоб прямий договір укласти, треба було двічі провести торги по спрощеній процедурі. Воно розтягнулося все на півтора місяця. Потім вже шукали, щоб вибрати якісніший, а в результаті купили, який вже був. Хотіли німецький, а купили турецький. А там, де ми дорожче купили, то учасник фактично сам знявся. Він вийшов на торги. За тих 5 днів, поки тривали торги, він думав, що поставить товар, а потім передумав. Може вирішив комусь продати дорожче, або постачальники підвели. Система «Prozorro» його відмінила і ми вже розглядали наступного учасника, який підтвердив нам, що у нього товар є в наявності»



Натомість деякі установи навпаки зекономили провівши торги. До прикладу, Берестечківське виробниче управління житлово-комунального господарство на торгах із придбання дизельного генератора потужністю 10 кВт, на перший погляд, зекономило 10,5 тисяч гривень. Обравши з-поміж двох учасників «ПВП Насосенергопром», яка запропонувала необхідне обладнання за 229 тисяч 440 гривень, тоді як фірма-конкурент виставила ціну 240 тисяч гривень. Проте достеменно сказати, чи була економія, з опублікованих договорів складно, адже детальних технічних характеристики товару в специфікації не вказано.



Загалом, схоже закупівлі генераторів тільки набирають обертів. 30 листопада на сесії Луцької міської ради повідомили про виділення ще 12,5 млн грн для забезпечення безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури. Депутати також затвердили Положення про часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників. Відповідно до Положення передбачається відшкодування 50% вартості придбаних генераторів, але не більше 40 тис. грн на багатоквартирний житловий будинок. Ця опція буде доступна мешканцям Луцької громади і наступного року.



А 3 грудня на сторінці комунального підприємства «Володимиртепло» у Facebook подякували підприємцеві з Рівненщини, який «авансом» надав місту два генератори «Orefise» італійського виробництва, потужністю 20 кВт кожен. Вони слугуватимуть для забезпечення електроенергією котелень КП «Володимиртепло». Про ці контракти в системі публічних закупівель поки що – ані слова.



«Кошти на придбання пристроїв з міського бюджету були виділені депутатами сьогодні на сесії Володимирської міської ради. Проте рівненський підприємець погодився поставити генератори завчасно, зачекавши оплату. Один генератор буде встановлений на котельні по вул. Котляревського, 10, що опалює ЗОШ №2 та житлові будинки на вул. Сагайдачного, 51, 53,55 та вул. Незалежності, 7, 8. Інший вже встановлюють на котельні по вул. Шевченка, 73, яка опалює житлові будинки номер 72 та 74», – йдеться у дописі.



До речі, згідно зі змінами до законодавства про закупівлі, пов’язаними з воєнним станом, звіти про договори у закупівлях без використання електронної системи на суму до 50 тисяч гривень могли бути не опубліковані, а на суму понад 50 тисяч можуть бути опубліковані не пізніше як через 70 днів після завершення воєнного стану. Крім того, відкриті торги вважаються проведеними за наявності хоча б одного учасника. Це суттєво полегшило життя замовникам в складний для країни час.



Наявність альтернативних джерел електроживлення в закладах соціальної інфраструктури та бізнесу стала запорукою виживання, у домогосподарствах – взагалі розкішшю. Загроза блекауту також активізувала попит на різноманітні акумулятори, інвертори, ліхтарики, свічки і, звісно, пальне. Бізнес, який може забезпечити цей попит, почувається більш впевнено в завтрашньому дні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 24 лютого по 30 листопада бюджетні заклади Волині придбали щонайменше 290 генераторів і мініелектростанцій на понад 54,5 мільйона гривень. Та, схоже, пік попиту на альтернативні джерела живлення ще попереду.За допомогою системи публічних закупівель «Prozorro» Центр журналістських розслідувань «Сила правди» проаналізував, як готуються до чергового можливого блекауту бюджетні заклади Волині.Слово «Блекаут» увійшло в активний ужиток в Україні з середини осені 2022-го. А пік пошукових запитів в інтернеті, за даними Google Trends, припав на 20-26 листопада. Яке воно життя в темряві і до цього добре знали люди з окупованих територій. З початку повномасштабного вторгнення Росія тероризувала українців захоплюючи наші ГЕС, АЕС і ТЕС. А 10 жовтня у відповідь на нібито підрив Керченського мосту в Криму вперше здійснила масовий обстріл об’єктів енергетики.Після цього прем’єр-міністр Українипопередив українців, що їм слід готуватися до важкої зими, запасаючись свічками, ліхтариками, батарейками і теплим одягом. А віце-прем’єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територійзакликала тих, хто виїхав за кордон, не поспішати з поверненням на батьківщину.«Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія», – заявила посадовиця.Спочатку влада просила українців самих заощаджувати електроенергію, але обстріли тривали і в кінці жовтня фактично по всій Україні розпочалися віялові відключення електроенергії. У когось світла не було 2 години на день, а в когось і 4-8 годин. Волинь не стала винятком.Не забарилися і перші прильоти по об’єктах енергетики на Волині. 22 жовтня пролунали вибухи в Луцьку і Ковелі. Окрім світла в обох містах відключили від живлення котельні, зникла гаряча вода. Поступово відновили електропостачання, а з ним і решту комунальних вигод.Попри численні попередження від влади, ніхто не міг спрогнозувати масштаб ймовірного блекауту. Мініелектростанції зникли з магазинів вже на початку листопада. А ціни на них у порівнянні з аналогічним періодом у 2021-ому зросли більш як вдвічі. Дефіцит генераторів і акумуляторів зачепив не тільки Україну. У сусідній Польщі, до прикладу, спостерігається подібна картина.9-го листопада Кабінет міністрів України вніс до переліку товарів вільних від ввізного мита та податку на додану вартість акумулятори та генератори. Таким чином уряд сподівається задовольнити попит населення та зменшити ціни на відповідну продукцію.15-го листопада Росія завдала повторного масового удару. Це була найбільш потужна атака по критичній інфраструктурі країни. На Волині знову прилетіло у Ковель. Загалом того дня без електропостачання залишились понад 7 мільйонів абонентів у 17 областях. Відтак попит на мініелектростанції побив усі рекорди.Протягом 2021-го в системі публічних закупівель «Prozorro» опубліковано дані про 27 закупівель генераторів на трохи більше як 5,6 мільйона гривень. А цьогоріч з 24 лютого по 30 листопада державні і комунальні заклади області опублікували в системі 204 повідомлення про закупівлі генераторів та мініелектростанцій. З них 152 завершились контрактами на загальну суму понад 54,58 мільйона гривень. Тобто коштів у порівнянні з мирним роком витратять на ці цілі приблизно вдесятеро більше.І хоча генератори активно купували протягом усього року, та в листопаді почалася генераторна лихоманка. У системі публічних закупівель опублікували 116 оголошень про намір придбання, або про сам факт закупівлі відповідного обладнання. Шість оголошених у листопаді торгів на понад 3,5 мільйона гривень станом на 5-те грудня ще тривали, а сімнадцять закупівель відмінили. Майже скрізь причиною вказана відсутність пропозицій. І це при тому, що уряд дозволив продавцям подаватися на торги навіть з ціною вищою від заявленої замовником. А покупцям проводити торги за наявності хоча б одного учасника.Проаналізувати конкуренцію на ринку генераторів і, навіть, ціни практично нереально, адже в електронній системі часто опубліковані лише оголошення про закупівлі, без розміщення договорів, специфікації і навіть без технічних характеристик бажаного товару.«На жаль, на сьогоднішній день замовник, укладаючи договір без проведення закупівлі, має право просто оприлюднити звіт про те, що уклав договір про закупівлю чогось з таким-то підприємцем на таку суму. Сам договір можна взагалі не завантажувати в систему «Prozorro». Мені це не подобається, громадськість не має повної інформації, що саме закупили. Тут можуть бути корупційні ризики. З процедурної точки зору вони нічого не порушують і ми не можемо називати це порушенням», – констатує експерт у сфері закупівель, виконавчий директор Центру громадського моніторингу та дослідженьЗ оприлюдненої інформації можна зробити висновок, що станом на 30 листопада найбільше витратилось за один раз комунальне підприємство «Ковельводоканал», яке одразу придбало 12 потужних дизельних генераторів на понад 9 мільйонів 655 тисяч гривень у приватного підприємства «Гідрогазкомплект». На другій сходинці за вартістю закупівлі – «Ковельтепло». Підприємство за один раз придбало 11 генераторів за 4 мільйони 280 тисяч гривень. Серед них 8 дизельних і 3 бензинові. Варто зауважити, що «Ковельтепло» протягом року 5 разів купувало генератори через «Prozorro», загалом витративши на джерела альтернативного живлення понад 8 мільйонів 567 тисяч гривень.На початку листопада Підгайцівська сільська рада придбала 22 генератори на майже 3 мільйони 950 тисяч гривень. Загалом з 24 лютого орган місцевого самоврядування тричі публікував повідомлення про успішну закупівлю генераторів на 4 мільйони 33 тисячі гривень.Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради у листопаді закуплявся тричі. Загальна сума коштів, що їх планують витратити на генератори сягнула 5 мільйонів 573 тисячі гривень. Усі угоди департамент уклав з ТОВ «Тех-Інжиніринг».Загалом найчастіше обладнанням для забезпечення альтернативного живлення закуплялись у гіпермаркетах «Епіцентр» – 13 разів і «Нова лінія» – 5 разів, фізичних осіб-підприємців Андрія Пасічника з Луцька – 10 разів та Олександра Загури з Ковельщини – 6 разів.Одні закупівельники відповідально поставились до процесу: провели відкриті торги і опублікували договори, інші не вказали навіть технічних характеристик бажаного товару, зіславшись на Українську визвольну війну. Крім того, деякі підприємці у специфікації до договору пишуть просто «Генератор». Тож відсортувати обладнання, яке купувалося для забезпечення життєдіяльності об’єктів соціальної сфери, від звичайних автомобільних генераторів можна лише приблизно, за ціною.На основі тих даних, в яких таки вказали характеристики придбаного обладнання, можна зробити висновок, що в момент пікового попиту у жовтні-листопаді 2022-го бюджетні заклади Волині купували генератори і мініелектростанції потужністю 5,5 кВт за ціною від 52 тисяч гривень, на 7 кВт – від 62 тисяч гривень, а на 35 кВт – за 400 тисяч гривень.Увагу «Сили правди» привернули дві закупівлі, де в результаті відкритих торгів перемогли контрагенти з дорожчими пропозиціями. Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні провів відкриті торги, на які свої пропозиції подала підприємець з Луцької громадита Товариство з обмеженою відповідальністю «Маст Компані». У результаті останнє перемогло, запропонувавши відповідний товар за ціною 1 мільйон 170 тисяч гривень. Це аж на 70 тисяч гривень дорожче від ціни, яку запропонувала Світлана Гордійчук.Волинська обласна прокуратура ще в жовтні купувала дизельний генератор «Кама» на 9,4 кВт за 79 тисяч гривень у підприємиці Наталії Зерній, відхиливши на торгах дешевшу на 4 тисячі гривень пропозицію від Андрія Балаєва. Крім того, прокуратура тричі невдало намагалася купити генератори через систему «Prozorro», а один договір від 23 лютого взагалі розірвали.У Волинській обласній прокуратурі кажуть, що закупівлі генераторів для бюджетних установ це справжній квест.«На той момент, коли ми шукали ці генератори, їх на Волині взагалі не було, – коментує відповідальний за закупівлі в прокуратурі. – Шукали по всій Україні. Передивились з десяток інтернет-магазинів. На сайті пише: «Товар є в наявності», але є примітка «Уточняйте в менеджерів». А менеджер каже: «Чекайте місяць».В «Prozorro Market» інформація виявилась застарілою. Ми навіть дзвонили до постачальників, казали їм, щоб вони оновлювали інформацію. Але ж час такий, то світла не було, то інтернету. В такій ситуації ми опинилися.Нам, щоб прямий договір укласти, треба було двічі провести торги по спрощеній процедурі. Воно розтягнулося все на півтора місяця. Потім вже шукали, щоб вибрати якісніший, а в результаті купили, який вже був. Хотіли німецький, а купили турецький. А там, де ми дорожче купили, то учасник фактично сам знявся. Він вийшов на торги. За тих 5 днів, поки тривали торги, він думав, що поставить товар, а потім передумав. Може вирішив комусь продати дорожче, або постачальники підвели. Система «Prozorro» його відмінила і ми вже розглядали наступного учасника, який підтвердив нам, що у нього товар є в наявності»Натомість деякі установи навпаки зекономили провівши торги. До прикладу, Берестечківське виробниче управління житлово-комунального господарство на торгах із придбання дизельного генератора потужністю 10 кВт, на перший погляд, зекономило 10,5 тисяч гривень. Обравши з-поміж двох учасників «ПВП Насосенергопром», яка запропонувала необхідне обладнання за 229 тисяч 440 гривень, тоді як фірма-конкурент виставила ціну 240 тисяч гривень. Проте достеменно сказати, чи була економія, з опублікованих договорів складно, адже детальних технічних характеристики товару в специфікації не вказано.Загалом, схоже закупівлі генераторів тільки набирають обертів. 30 листопада на сесії Луцької міської ради повідомили про виділення ще 12,5 млн грн для забезпечення безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури. Депутати також затвердили Положення про часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та управителями багатоквартирних житлових будинків для забезпечення потреб співвласників. Відповідно до Положення передбачається відшкодування 50% вартості придбаних генераторів, але не більше 40 тис. грн на багатоквартирний житловий будинок. Ця опція буде доступна мешканцям Луцької громади і наступного року.А 3 грудня на сторінці комунального підприємства «Володимиртепло» у Facebook подякували підприємцеві з Рівненщини, який «авансом» надав місту два генератори «Orefise» італійського виробництва, потужністю 20 кВт кожен. Вони слугуватимуть для забезпечення електроенергією котелень КП «Володимиртепло». Про ці контракти в системі публічних закупівель поки що – ані слова.«Кошти на придбання пристроїв з міського бюджету були виділені депутатами сьогодні на сесії Володимирської міської ради. Проте рівненський підприємець погодився поставити генератори завчасно, зачекавши оплату. Один генератор буде встановлений на котельні по вул. Котляревського, 10, що опалює ЗОШ №2 та житлові будинки на вул. Сагайдачного, 51, 53,55 та вул. Незалежності, 7, 8. Інший вже встановлюють на котельні по вул. Шевченка, 73, яка опалює житлові будинки номер 72 та 74», – йдеться у дописі.До речі, згідно зі змінами до законодавства про закупівлі, пов’язаними з воєнним станом, звіти про договори у закупівлях без використання електронної системи на суму до 50 тисяч гривень могли бути не опубліковані, а на суму понад 50 тисяч можуть бути опубліковані не пізніше як через 70 днів після завершення воєнного стану. Крім того, відкриті торги вважаються проведеними за наявності хоча б одного учасника. Це суттєво полегшило життя замовникам в складний для країни час.Наявність альтернативних джерел електроживлення в закладах соціальної інфраструктури та бізнесу стала запорукою виживання, у домогосподарствах – взагалі розкішшю. Загроза блекауту також активізувала попит на різноманітні акумулятори, інвертори, ліхтарики, свічки і, звісно, пальне. Бізнес, який може забезпечити цей попит, почувається більш впевнено в завтрашньому дні.

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