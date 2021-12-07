Під час благодійного ярмарку учні луцького ліцею збирали гроші на дрон для військових

Під час благодійного ярмарку учні луцького ліцею збирали гроші на дрон для військових
Благодійний ярмарок виробів, виготовлених власноруч, відбувся у Луцькому ліцеї № 14 імені Василя Сухомлинського. Учні збирають гроші на дрон для військових.

Про це розповіла Суспільному заступниця директора Тетяна Киндибовська.

Благодійні ярмарки у ліцеї, з метою збору грошей на потреби військових, організовують не вперше.

"У рамках Днів доброти ми проводимо другий ярмарок. На попередньому ми продавали книги, які були у вжитку, але у доброму стані. До нього долучилися діти, вчителі та уся технічна служба", – говорить Тетяна Киндибовська.
Під час благодійного ярмарку учні луцького ліцею збирали гроші на дрон для військових

Другокласник Юрій Ребрина купив на ярмарку подарунок мамі – дві картини та сувенір. Каже: витратив 100 гривень на ЗСУ.
Під час благодійного ярмарку учні луцького ліцею збирали гроші на дрон для військових

Ліцеїстка Анна Ващук до благодійного ярмарку долучилася і як покупчиня, і як авторка одного з виробів. Дівчина сама за два дні зв'язала шапку, яку продала на ярмарку своїй однокласниці.

Зі слів заступниці директора ліцею, на нинішньому ярмарку продали пів сотні виробів, за них вторгували дев'ять тисяч гривень. На попередньому вторгували – 11 тисяч. Усю суму об’єднають із зібраними раніше грішми та передадуть волонтерам на купівлю дрона.

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Теги: Волинь, учні, дрон
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