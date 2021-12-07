Під час благодійного ярмарку учні луцького ліцею збирали гроші на дрон для військових





Про це розповіла Тетяна Киндибовська.



Благодійні ярмарки у ліцеї, з метою збору грошей на потреби військових, організовують не вперше.



"У рамках Днів доброти ми проводимо другий ярмарок. На попередньому ми продавали книги, які були у вжитку, але у доброму стані. До нього долучилися діти, вчителі та уся технічна служба", – говорить Тетяна Киндибовська.



Другокласник Юрій Ребрина купив на ярмарку подарунок мамі – дві картини та сувенір. Каже: витратив 100 гривень на ЗСУ.



Ліцеїстка Анна Ващук до благодійного ярмарку долучилася і як покупчиня, і як авторка одного з виробів. Дівчина сама за два дні зв'язала шапку, яку продала на ярмарку своїй однокласниці.



Зі слів заступниці директора ліцею, на нинішньому ярмарку продали пів сотні виробів, за них вторгували дев'ять тисяч гривень. На попередньому вторгували – 11 тисяч. Усю суму об’єднають із зібраними раніше грішми та передадуть волонтерам на купівлю дрона.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Благодійний ярмарок виробів, виготовлених власноруч, відбувся у Луцькому ліцеї № 14 імені Василя Сухомлинського. Учні збирають гроші на дрон для військових.Про це розповіла Суспільному заступниця директораБлагодійні ярмарки у ліцеї, з метою збору грошей на потреби військових, організовують не вперше."У рамках Днів доброти ми проводимо другий ярмарок. На попередньому ми продавали книги, які були у вжитку, але у доброму стані. До нього долучилися діти, вчителі та уся технічна служба", – говоритьДругокласниккупив на ярмарку подарунок мамі – дві картини та сувенір. Каже: витратив 100 гривень на ЗСУ.Ліцеїсткадо благодійного ярмарку долучилася і як покупчиня, і як авторка одного з виробів. Дівчина сама за два дні зв'язала шапку, яку продала на ярмарку своїй однокласниці.Зі слів заступниці директора ліцею, на нинішньому ярмарку продали пів сотні виробів, за них вторгували дев'ять тисяч гривень. На попередньому вторгували – 11 тисяч. Усю суму об’єднають із зібраними раніше грішми та передадуть волонтерам на купівлю дрона.

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